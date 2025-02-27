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США на одобрение ресурсной сделки дали Киеву 6 минут, пишут СМИ

США на одобрение ресурсной сделки дали Киеву 6 минут, пишут СМИ - 27.02.2025, ПРАЙМ

США на одобрение ресурсной сделки дали Киеву 6 минут, пишут СМИ

США в ходе переговоров по ресурсной сделке с Киевом вели себя агрессивно, один раз дали ему только шесть минут на подписание, пишет журнал Economist. | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T10:08+0300

2025-02-27T10:08+0300

2025-02-27T10:08+0300

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сша

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владимир зеленский

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. США в ходе переговоров по ресурсной сделке с Киевом вели себя агрессивно, один раз дали ему только шесть минут на подписание, пишет журнал Economist. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы. Как отмечает журнал со ссылкой на чиновников, в ходе переговоров американская сторона порой выдвигала требования агрессивно. Он напоминает, что один раз украинским чиновникам дали час, чтобы подписать сделку. "В другой раз (им дали - ред.) лишь шесть минут", - указано в статье.

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мировая экономика, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский