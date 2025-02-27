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СМИ предупредили США об убытках из-за сделки с Украиной по ресурсам

СМИ предупредили США об убытках из-за сделки с Украиной по ресурсам - 27.02.2025, ПРАЙМ

СМИ предупредили США об убытках из-за сделки с Украиной по ресурсам

Сделка о полезных ископаемых с Киевом может оказаться неудачной и убыточной для США, поскольку оценки минеральных ресурсов Украины основаны на устаревших и... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T16:00+0300

2025-02-27T16:00+0300

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сша

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Сделка о полезных ископаемых с Киевом может оказаться неудачной и убыточной для США, поскольку оценки минеральных ресурсов Украины основаны на устаревших и неполных оценках, и в реальности американские инвесторы могут не захотеть вкладывать в них средства из-за множества сопутствующих проблем, пишет издание Politico. "На бумаге США могут получить огромную выгоду от этой сделки... На практике масштабы минеральных богатств Украины до сих пор во многом остаются загадкой... Для президента США это может оказаться сделкой века или оставить его с кучей убыточных шахт, в которые ни одна американская компания не захочет инвестировать", - пишет издание. По сведениям Politico, хотя Киев и сообщает о более чем 20 тысячах разведанных месторождений и участков добычи полезных ископаемых, только около восьми тысяч из них были оценены как перспективные. Оценка их стоимости также основана на исследованиях советского времени между 1960-1980 годов. При этом информация, "часто неполная, разбросана по всей стране и все еще оцифровывается". Кроме того, добыча и обработка ископаемых обходятся очень дорого, а развитие соответствующей инфраструктуры на Украине, даже при наличии инвестиций США, займет годы и, скорее всего, будет менее эффективным, чем отправка полезных ископаемых в Китай для переработки. Еще одной проблемой может стать разминирование территорий и восстановление общей энергетической инфраструктуры, на которые уйдут десятилетия и миллиардов долларов.

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