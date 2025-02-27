Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ предупредили США об убытках из-за сделки с Украиной по ресурсам - 27.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250227/sdelka-855322317.html
СМИ предупредили США об убытках из-за сделки с Украиной по ресурсам
СМИ предупредили США об убытках из-за сделки с Украиной по ресурсам - 27.02.2025, ПРАЙМ
СМИ предупредили США об убытках из-за сделки с Украиной по ресурсам
Сделка о полезных ископаемых с Киевом может оказаться неудачной и убыточной для США, поскольку оценки минеральных ресурсов Украины основаны на устаревших и... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T16:00+0300
2025-02-27T16:00+0300
сша
украина
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/61/841256127_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_802f1e526047288288fe69169c35ed59.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Сделка о полезных ископаемых с Киевом может оказаться неудачной и убыточной для США, поскольку оценки минеральных ресурсов Украины основаны на устаревших и неполных оценках, и в реальности американские инвесторы могут не захотеть вкладывать в них средства из-за множества сопутствующих проблем, пишет издание Politico. "На бумаге США могут получить огромную выгоду от этой сделки... На практике масштабы минеральных богатств Украины до сих пор во многом остаются загадкой... Для президента США это может оказаться сделкой века или оставить его с кучей убыточных шахт, в которые ни одна американская компания не захочет инвестировать", - пишет издание. По сведениям Politico, хотя Киев и сообщает о более чем 20 тысячах разведанных месторождений и участков добычи полезных ископаемых, только около восьми тысяч из них были оценены как перспективные. Оценка их стоимости также основана на исследованиях советского времени между 1960-1980 годов. При этом информация, "часто неполная, разбросана по всей стране и все еще оцифровывается". Кроме того, добыча и обработка ископаемых обходятся очень дорого, а развитие соответствующей инфраструктуры на Украине, даже при наличии инвестиций США, займет годы и, скорее всего, будет менее эффективным, чем отправка полезных ископаемых в Китай для переработки. Еще одной проблемой может стать разминирование территорий и восстановление общей энергетической инфраструктуры, на которые уйдут десятилетия и миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20250227/rada-855318168.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/61/841256127_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_c7719f9ea7c0917fb8d86d6b03eba04b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, politico
США, УКРАИНА, Politico
16:00 27.02.2025
 
СМИ предупредили США об убытках из-за сделки с Украиной по ресурсам

Politico: сделка по ресурсам с Украиной может оказаться убыточной для США

© Unsplash/Brandon MowinkelАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Brandon Mowinkel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Сделка о полезных ископаемых с Киевом может оказаться неудачной и убыточной для США, поскольку оценки минеральных ресурсов Украины основаны на устаревших и неполных оценках, и в реальности американские инвесторы могут не захотеть вкладывать в них средства из-за множества сопутствующих проблем, пишет издание Politico.
"На бумаге США могут получить огромную выгоду от этой сделки... На практике масштабы минеральных богатств Украины до сих пор во многом остаются загадкой... Для президента США это может оказаться сделкой века или оставить его с кучей убыточных шахт, в которые ни одна американская компания не захочет инвестировать", - пишет издание.
По сведениям Politico, хотя Киев и сообщает о более чем 20 тысячах разведанных месторождений и участков добычи полезных ископаемых, только около восьми тысяч из них были оценены как перспективные. Оценка их стоимости также основана на исследованиях советского времени между 1960-1980 годов. При этом информация, "часто неполная, разбросана по всей стране и все еще оцифровывается".
Кроме того, добыча и обработка ископаемых обходятся очень дорого, а развитие соответствующей инфраструктуры на Украине, даже при наличии инвестиций США, займет годы и, скорее всего, будет менее эффективным, чем отправка полезных ископаемых в Китай для переработки. Еще одной проблемой может стать разминирование территорий и восстановление общей энергетической инфраструктуры, на которые уйдут десятилетия и миллиардов долларов.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
Рада провалила голосование о вызове премьера с докладом о соглашении с США
14:27
 
СШАУКРАИНАPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала