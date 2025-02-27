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Белый дом раскрыл ожидаемый размер прибыли от сделки с Украиной - 27.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250227/sdelka-855329897.html
Белый дом раскрыл ожидаемый размер прибыли от сделки с Украиной
Белый дом раскрыл ожидаемый размер прибыли от сделки с Украиной - 27.02.2025, ПРАЙМ
Белый дом раскрыл ожидаемый размер прибыли от сделки с Украиной
США ожидают, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам принесет прибыль в 20 миллиардов долларов, которые возможно будут направлены на погашение дефицита | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T19:59+0300
2025-02-27T19:59+0300
экономика
сша
прибыль
сделка
украина
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ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. США ожидают, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам принесет прибыль в 20 миллиардов долларов, которые возможно будут направлены на погашение дефицита американского бюджета и сокращение налогового бремени американцев, заявил в четверг Белый дом. "Есть много оценок, но я думаю, что приблизительная оценка того, что это принесет американскому народу, составляет около 20 миллиардов долларов, но на самом деле стоимость (сделки - ред.) гораздо больше", - заявил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт телеканалу NewsNation в ответ на вопрос, какую прибыль от соглашения стоит ожидать. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что будущее соглашение с Украиной по редкоземельным металлам может оцениваться в один триллион долларов. Он отметил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания этого соглашения. Согласно ранее обнародованному проекту соглашения, Киев и Вашингтон создадут совместный фонд восстановления, в который Украина будет направлять 50% доходов от природных ресурсов. США будут единственным бенефициаром этого фонда. Взамен американское правительство намерено взять на себя долгосрочные финансовые обязательства с целью построения "стабильной и экономически процветающей" Украины.
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сша, прибыль, сделка, украина
Экономика, США, прибыль, сделка, УКРАИНА
19:59 27.02.2025
 
Белый дом раскрыл ожидаемый размер прибыли от сделки с Украиной

Белый дом: США ожидают получить от ресурсной сделки с Украиной $20 млрд

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. США ожидают, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам принесет прибыль в 20 миллиардов долларов, которые возможно будут направлены на погашение дефицита американского бюджета и сокращение налогового бремени американцев, заявил в четверг Белый дом.
"Есть много оценок, но я думаю, что приблизительная оценка того, что это принесет американскому народу, составляет около 20 миллиардов долларов, но на самом деле стоимость (сделки - ред.) гораздо больше", - заявил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт телеканалу NewsNation в ответ на вопрос, какую прибыль от соглашения стоит ожидать.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что будущее соглашение с Украиной по редкоземельным металлам может оцениваться в один триллион долларов. Он отметил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания этого соглашения.
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16:56
Согласно ранее обнародованному проекту соглашения, Киев и Вашингтон создадут совместный фонд восстановления, в который Украина будет направлять 50% доходов от природных ресурсов. США будут единственным бенефициаром этого фонда. Взамен американское правительство намерено взять на себя долгосрочные финансовые обязательства с целью построения "стабильной и экономически процветающей" Украины.
 
ЭкономикаСШАприбыльсделкаУКРАИНА
 
 
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