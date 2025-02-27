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В "Шереметьево" создадут порт доступа для связи с китайскими авиакомпаниями

В "Шереметьево" создадут порт доступа для связи с китайскими авиакомпаниями - 27.02.2025, ПРАЙМ

В "Шереметьево" создадут порт доступа для связи с китайскими авиакомпаниями

Международный аэропорт "Шереметьево" объявил тендер на оказание услуг по предоставлению порта доступа между аэропортом и китайскими авиакомпаниями, следует из... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T21:28+0300

2025-02-27T21:28+0300

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экономика

аэропорт шереметьево

порт

доступ

авиакомпании

китай

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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Международный аэропорт "Шереметьево" объявил тендер на оказание услуг по предоставлению порта доступа между аэропортом и китайскими авиакомпаниями, следует из данных портала госзакупок. "На право заключения договора на оказание услуг по предоставлению порта доступа между АО "МАШ" и китайскими авиакомпаниями", - значится объект объявленного в четверг аэропортом запроса предложений. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в почти 14,3 миллиона рублей. "Предмет оказываемых услуг/выполняемых работ: канал связи L2 с пропускной способностью 50 Мб/с. Планируемые сроки оказания услуг/выполнения работ: с 01 апреля 2025 года по 31 марта 2028 года", - говорится в техзадании. Итоги закупки планируют подвести 12 марта.

https://1prime.ru/20250129/reysy-854525835.html

китай

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аэропорт шереметьево, порт, доступ, авиакомпании, китай