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В "Шереметьево" создадут порт доступа для связи с китайскими авиакомпаниями - 27.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В "Шереметьево" создадут порт доступа для связи с китайскими авиакомпаниями
В "Шереметьево" создадут порт доступа для связи с китайскими авиакомпаниями - 27.02.2025, ПРАЙМ
В "Шереметьево" создадут порт доступа для связи с китайскими авиакомпаниями
Международный аэропорт "Шереметьево" объявил тендер на оказание услуг по предоставлению порта доступа между аэропортом и китайскими авиакомпаниями, следует из... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T21:28+0300
2025-02-27T21:29+0300
экономика
аэропорт шереметьево
порт
доступ
авиакомпании
китай
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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Международный аэропорт "Шереметьево" объявил тендер на оказание услуг по предоставлению порта доступа между аэропортом и китайскими авиакомпаниями, следует из данных портала госзакупок. "На право заключения договора на оказание услуг по предоставлению порта доступа между АО "МАШ" и китайскими авиакомпаниями", - значится объект объявленного в четверг аэропортом запроса предложений. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в почти 14,3 миллиона рублей. "Предмет оказываемых услуг/выполняемых работ: канал связи L2 с пропускной способностью 50 Мб/с. Планируемые сроки оказания услуг/выполнения работ: с 01 апреля 2025 года по 31 марта 2028 года", - говорится в техзадании. Итоги закупки планируют подвести 12 марта.
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аэропорт шереметьево, порт, доступ, авиакомпании, китай
Экономика, аэропорт Шереметьево, порт, доступ, авиакомпании, КИТАЙ
21:28 27.02.2025 (обновлено: 21:29 27.02.2025)
 
В "Шереметьево" создадут порт доступа для связи с китайскими авиакомпаниями

В аэропорту "Шереметьево" создадут порт доступа для связи с авиакомпаниями Китая

© РИА Новости . И.Денисенко | Перейти в медиабанкАэрофлот
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . И.Денисенко
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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Международный аэропорт "Шереметьево" объявил тендер на оказание услуг по предоставлению порта доступа между аэропортом и китайскими авиакомпаниями, следует из данных портала госзакупок.
"На право заключения договора на оказание услуг по предоставлению порта доступа между АО "МАШ" и китайскими авиакомпаниями", - значится объект объявленного в четверг аэропортом запроса предложений.
Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в почти 14,3 миллиона рублей.
"Предмет оказываемых услуг/выполняемых работ: канал связи L2 с пропускной способностью 50 Мб/с. Планируемые сроки оказания услуг/выполнения работ: с 01 апреля 2025 года по 31 марта 2028 года", - говорится в техзадании.
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Итоги закупки планируют подвести 12 марта.
 
Экономикааэропорт ШереметьевопортдоступавиакомпанииКИТАЙ
 
 
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