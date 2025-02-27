https://1prime.ru/20250227/sheremetevo-855332618.html
В "Шереметьево" создадут порт доступа для связи с китайскими авиакомпаниями
В "Шереметьево" создадут порт доступа для связи с китайскими авиакомпаниями - 27.02.2025, ПРАЙМ
В "Шереметьево" создадут порт доступа для связи с китайскими авиакомпаниями
Международный аэропорт "Шереметьево" объявил тендер на оказание услуг по предоставлению порта доступа между аэропортом и китайскими авиакомпаниями, следует из... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T21:28+0300
2025-02-27T21:28+0300
2025-02-27T21:29+0300
экономика
аэропорт шереметьево
порт
доступ
авиакомпании
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/73/840397351_0:244:3027:1946_1920x0_80_0_0_f64b75a53eb58f67dca8be88a67c9645.jpg
МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Международный аэропорт "Шереметьево" объявил тендер на оказание услуг по предоставлению порта доступа между аэропортом и китайскими авиакомпаниями, следует из данных портала госзакупок. "На право заключения договора на оказание услуг по предоставлению порта доступа между АО "МАШ" и китайскими авиакомпаниями", - значится объект объявленного в четверг аэропортом запроса предложений. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в почти 14,3 миллиона рублей. "Предмет оказываемых услуг/выполняемых работ: канал связи L2 с пропускной способностью 50 Мб/с. Планируемые сроки оказания услуг/выполнения работ: с 01 апреля 2025 года по 31 марта 2028 года", - говорится в техзадании. Итоги закупки планируют подвести 12 марта.
https://1prime.ru/20250129/reysy-854525835.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/73/840397351_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_01e7d96f0647b569c2d5d33886b87635.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэропорт шереметьево, порт, доступ, авиакомпании, китай
Экономика, аэропорт Шереметьево, порт, доступ, авиакомпании, КИТАЙ
В "Шереметьево" создадут порт доступа для связи с китайскими авиакомпаниями
В аэропорту "Шереметьево" создадут порт доступа для связи с авиакомпаниями Китая
МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Международный аэропорт "Шереметьево" объявил тендер на оказание услуг по предоставлению порта доступа между аэропортом и китайскими авиакомпаниями, следует из данных портала госзакупок.
"На право заключения договора на оказание услуг по предоставлению порта доступа между АО "МАШ" и китайскими авиакомпаниями", - значится объект объявленного в четверг аэропортом запроса предложений.
Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в почти 14,3 миллиона рублей.
"Предмет оказываемых услуг/выполняемых работ: канал связи L2 с пропускной способностью 50 Мб/с. Планируемые сроки оказания услуг/выполнения работ: с 01 апреля 2025 года по 31 марта 2028 года", - говорится в техзадании.
Royal Air Maroc запустила прямые рейсы в Касабланку из "Шереметьево"
Итоги закупки планируют подвести 12 марта.