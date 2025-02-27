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Шойгу провел переговоры с главой СНБ Малайзии
Шойгу провел переговоры с главой СНБ Малайзии - 27.02.2025, ПРАЙМ
Шойгу провел переговоры с главой СНБ Малайзии
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Куала-Лумпур провел переговоры с генеральным директором Совета национальной... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T06:02+0300
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2025-02-27T06:02+0300
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КУАЛА-ЛУМПУР, 27 фев - ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Куала-Лумпур провел переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра Малайзии Нуширваном Зайналом Абидином.
"Нам придется решить много задач после встречи наших руководителей", - сказал Шойгу.
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в сентябре 2024 года на полях Восточного экономического форума.
Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности РФ Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Малайзии Куала-Лумпур. В ходе поездки он планирует провести ряд переговоров с высшим руководством страны по ряду актуальных вопросов.
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мировая экономика, россия, малайзия, рф, сергей шойгу, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, РФ, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Шойгу провел переговоры с главой СНБ Малайзии
Шойгу провел переговоры с генеральным директором СНБ при канцелярии премьера Малайзии
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 фев - ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Куала-Лумпур провел переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра Малайзии Нуширваном Зайналом Абидином.
"Нам придется решить много задач после встречи наших руководителей", - сказал Шойгу.
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в сентябре 2024 года на полях Восточного экономического форума.
Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности РФ Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Малайзии Куала-Лумпур. В ходе поездки он планирует провести ряд переговоров с высшим руководством страны по ряду актуальных вопросов.