https://1prime.ru/20250227/sklad-855303628.html

ЕС может создать склад вооружений для Киева в рамках гарантий безопасности

ЕС может создать склад вооружений для Киева в рамках гарантий безопасности - 27.02.2025, ПРАЙМ

ЕС может создать склад вооружений для Киева в рамках гарантий безопасности

ЕС может создать склад вооружений для Киева на своей территории в рамках гарантий безопасности, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T11:48+0300

2025-02-27T11:48+0300

2025-02-27T11:48+0300

вооружения

ес

украина

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ПАРИЖ, 27 фев - ПРАЙМ. ЕС может создать склад вооружений для Киева на своей территории в рамках гарантий безопасности, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. "Гарантии безопасности потенциально могут принять разные формы в ходе наших дискуссий с учетом экономических интересов, совместного производства вооружений на территории Украины. Я также думаю о вопросе создания склада оружия, также возможно оплаченного Европой, для Украины. В случае нового конфликта мы сможем немедленно передать его Украине. Мы выдвинем эту идею, чтобы различные страны присоединились к ней", - сказал Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo.

https://1prime.ru/20250227/frantsiya-855299651.html

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