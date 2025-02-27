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"Не вызывает сомнений". В Польше "травят" украинцев плохими новостями - 27.02.2025, ПРАЙМ
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"Не вызывает сомнений". В Польше "травят" украинцев плохими новостями
"Не вызывает сомнений". В Польше "травят" украинцев плохими новостями - 27.02.2025, ПРАЙМ
"Не вызывает сомнений". В Польше "травят" украинцев плохими новостями
Соглашение о ресурсах с Соединенными Штатами унизит Украину, утверждается в публикации польского издания Myśl Polska. "Не вызывает никаких сомнений, что главным | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T18:17+0300
2025-02-27T18:18+0300
политика
польша
украина
сша
сделка
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Соглашение о ресурсах с Соединенными Штатами унизит Украину, утверждается в публикации польского издания Myśl Polska. "Не вызывает никаких сомнений, что главным проигравшим в конфликте стала Украина, - констатируют авторы статьи. - Мало того, что она лишится как минимум 20% своей территории, так еще и будет вынуждена подписать с США унизительное соглашение о передаче Америке практически всех природных ресурсов, еще находящихся на ее территории".Самая большая ошибка Зеленского, как подчеркивается в материале, - его отказ от заключенного в Стамбуле мирного соглашения в 2022 году, которое гарантировало существование государства. Еще одной ошибкой называется "уступчивость" украинских элит, которые поддались влиянию Запада и начали токать страну к краю пропасти.В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что мир с Россией мог быть заключен еще в апреле 2022-го, но власти страны решили выйти из переговорного процесса, после того как бывший в то время премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
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польша, украина, сша, сделка
Политика, Польша, УКРАИНА, США, сделка
18:17 27.02.2025 (обновлено: 18:18 27.02.2025)
 
"Не вызывает сомнений". В Польше "травят" украинцев плохими новостями

Myśl Polska: соглашение о ресурсах с США унизит Украину

© flickr.com / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© flickr.com / Terra Libera
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Соглашение о ресурсах с Соединенными Штатами унизит Украину, утверждается в публикации польского издания Myśl Polska.

"Не вызывает никаких сомнений, что главным проигравшим в конфликте стала Украина, - констатируют авторы статьи. - Мало того, что она лишится как минимум 20% своей территории, так еще и будет вынуждена подписать с США унизительное соглашение о передаче Америке практически всех природных ресурсов, еще находящихся на ее территории".
Самая большая ошибка Зеленского, как подчеркивается в материале, - его отказ от заключенного в Стамбуле мирного соглашения в 2022 году, которое гарантировало существование государства. Еще одной ошибкой называется "уступчивость" украинских элит, которые поддались влиянию Запада и начали токать страну к краю пропасти.

В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что мир с Россией мог быть заключен еще в апреле 2022-го, но власти страны решили выйти из переговорного процесса, после того как бывший в то время премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
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11:11
 
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