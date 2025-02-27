https://1prime.ru/20250227/soglashenie-855327491.html

"Не вызывает сомнений". В Польше "травят" украинцев плохими новостями

"Не вызывает сомнений". В Польше "травят" украинцев плохими новостями - 27.02.2025, ПРАЙМ

"Не вызывает сомнений". В Польше "травят" украинцев плохими новостями

Соглашение о ресурсах с Соединенными Штатами унизит Украину, утверждается в публикации польского издания Myśl Polska. "Не вызывает никаких сомнений, что главным | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T18:17+0300

2025-02-27T18:17+0300

2025-02-27T18:18+0300

политика

польша

украина

сша

сделка

https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5e1c822080ed4c6c8cbede669494237d.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Соглашение о ресурсах с Соединенными Штатами унизит Украину, утверждается в публикации польского издания Myśl Polska. "Не вызывает никаких сомнений, что главным проигравшим в конфликте стала Украина, - констатируют авторы статьи. - Мало того, что она лишится как минимум 20% своей территории, так еще и будет вынуждена подписать с США унизительное соглашение о передаче Америке практически всех природных ресурсов, еще находящихся на ее территории".Самая большая ошибка Зеленского, как подчеркивается в материале, - его отказ от заключенного в Стамбуле мирного соглашения в 2022 году, которое гарантировало существование государства. Еще одной ошибкой называется "уступчивость" украинских элит, которые поддались влиянию Запада и начали токать страну к краю пропасти.В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что мир с Россией мог быть заключен еще в апреле 2022-го, но власти страны решили выйти из переговорного процесса, после того как бывший в то время премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".

https://1prime.ru/20250227/frantsiya-855299651.html

польша

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, украина, сша, сделка