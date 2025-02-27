"Не вызывает сомнений". В Польше "травят" украинцев плохими новостями
Myśl Polska: соглашение о ресурсах с США унизит Украину
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Соглашение о ресурсах с Соединенными Штатами унизит Украину, утверждается в публикации польского издания Myśl Polska.
"Не вызывает никаких сомнений, что главным проигравшим в конфликте стала Украина, - констатируют авторы статьи. - Мало того, что она лишится как минимум 20% своей территории, так еще и будет вынуждена подписать с США унизительное соглашение о передаче Америке практически всех природных ресурсов, еще находящихся на ее территории".
"Не вызывает никаких сомнений, что главным проигравшим в конфликте стала Украина, - констатируют авторы статьи. - Мало того, что она лишится как минимум 20% своей территории, так еще и будет вынуждена подписать с США унизительное соглашение о передаче Америке практически всех природных ресурсов, еще находящихся на ее территории".
Самая большая ошибка Зеленского, как подчеркивается в материале, - его отказ от заключенного в Стамбуле мирного соглашения в 2022 году, которое гарантировало существование государства. Еще одной ошибкой называется "уступчивость" украинских элит, которые поддались влиянию Запада и начали токать страну к краю пропасти.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что мир с Россией мог быть заключен еще в апреле 2022-го, но власти страны решили выйти из переговорного процесса, после того как бывший в то время премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что мир с Россией мог быть заключен еще в апреле 2022-го, но власти страны решили выйти из переговорного процесса, после того как бывший в то время премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".