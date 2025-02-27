Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп, встречая Стармера, заявил о мирном соглашении по Украине - 27.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250227/soglashenie-855331772.html
Трамп, встречая Стармера, заявил о мирном соглашении по Украине
Трамп, встречая Стармера, заявил о мирном соглашении по Украине - 27.02.2025, ПРАЙМ
Трамп, встречая Стармера, заявил о мирном соглашении по Украине
Президент США Дональд Трамп, встречая британского премьер-министра Кира Стармера в Белом доме, выразил уверенность в том, что сумеет добиться мирного соглашения | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T21:30+0300
2025-02-27T21:30+0300
политика
дональд трамп
кир стармер
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855304484_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_901a7172118984fdea882a62c20542dc.jpg
ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, встречая британского премьер-министра Кира Стармера в Белом доме, выразил уверенность в том, что сумеет добиться мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Во время церемонии приветствия Стармера на пороге Западного крыла Белого дома, журналисты задали американскому президенту вопрос, сумеет ли он добиться мирного соглашения по Украине. "Да", - ответил Трамп. Стармер выразил Трампу благодарность за появившуюся возможность заключения мирного соглашения по Украине."Спасибо за то, что вы изменили ход разговора, чтобы появилась возможность заключить мирное соглашение, и мы хотим работать с вами, чтобы убедиться, что мирное соглашение будет прочным и длительным", - сказал Стармер в присутствии журналистов в Белом доме.Британский премьер подчеркнул, что возможное соглашение по урегулированию конфликта на Украине станет "историческим" и добавил, что оно не должно ни кем нарушаться.Трамп выразил уверенность, что будущее соглашение по урегулированию конфликта на Украине будет исполняться в случае его достижения."Я сохраняю уверенность в том, что, если мы добьемся соглашения, то оно будет сохраняться", - сообщил он журналистам, комментируя перспективы мирного урегулирования на Украине.Трамп добавил, что он сам в вопросе заключения сделок придерживается принципа "доверяй и проверяй".Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре 2024 года на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://1prime.ru/20250224/peregovory-855191360.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855304484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4468bea359407f55c1f27257879753eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, кир стармер, украина
Политика, Дональд Трамп, Кир Стармер, УКРАИНА
21:30 27.02.2025
 
Трамп, встречая Стармера, заявил о мирном соглашении по Украине

Трамп на встрече со Стармером заявил, что добьется мирного соглашения по Украине

© Фото : No 10 Downing Street/Lauren HurleyПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© Фото : No 10 Downing Street/Lauren Hurley
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, встречая британского премьер-министра Кира Стармера в Белом доме, выразил уверенность в том, что сумеет добиться мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
Во время церемонии приветствия Стармера на пороге Западного крыла Белого дома, журналисты задали американскому президенту вопрос, сумеет ли он добиться мирного соглашения по Украине.
"Да", - ответил Трамп.
Стармер выразил Трампу благодарность за появившуюся возможность заключения мирного соглашения по Украине.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
СМИ: Макрон и Стармер хотят убедить Трампа отказаться от переговоров с РФ
24 февраля, 10:24
"Спасибо за то, что вы изменили ход разговора, чтобы появилась возможность заключить мирное соглашение, и мы хотим работать с вами, чтобы убедиться, что мирное соглашение будет прочным и длительным", - сказал Стармер в присутствии журналистов в Белом доме.
Британский премьер подчеркнул, что возможное соглашение по урегулированию конфликта на Украине станет "историческим" и добавил, что оно не должно ни кем нарушаться.
Трамп выразил уверенность, что будущее соглашение по урегулированию конфликта на Украине будет исполняться в случае его достижения.
"Я сохраняю уверенность в том, что, если мы добьемся соглашения, то оно будет сохраняться", - сообщил он журналистам, комментируя перспективы мирного урегулирования на Украине.
Трамп добавил, что он сам в вопросе заключения сделок придерживается принципа "доверяй и проверяй".
Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
В сентябре 2024 года на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
 
ПолитикаДональд ТрампКир СтармерУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала