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Трамп, встречая Стармера, заявил о мирном соглашении по Украине

Трамп, встречая Стармера, заявил о мирном соглашении по Украине - 27.02.2025, ПРАЙМ

Трамп, встречая Стармера, заявил о мирном соглашении по Украине

Президент США Дональд Трамп, встречая британского премьер-министра Кира Стармера в Белом доме, выразил уверенность в том, что сумеет добиться мирного соглашения | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T21:30+0300

2025-02-27T21:30+0300

2025-02-27T21:30+0300

политика

дональд трамп

кир стармер

украина

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ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, встречая британского премьер-министра Кира Стармера в Белом доме, выразил уверенность в том, что сумеет добиться мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Во время церемонии приветствия Стармера на пороге Западного крыла Белого дома, журналисты задали американскому президенту вопрос, сумеет ли он добиться мирного соглашения по Украине. "Да", - ответил Трамп. Стармер выразил Трампу благодарность за появившуюся возможность заключения мирного соглашения по Украине."Спасибо за то, что вы изменили ход разговора, чтобы появилась возможность заключить мирное соглашение, и мы хотим работать с вами, чтобы убедиться, что мирное соглашение будет прочным и длительным", - сказал Стармер в присутствии журналистов в Белом доме.Британский премьер подчеркнул, что возможное соглашение по урегулированию конфликта на Украине станет "историческим" и добавил, что оно не должно ни кем нарушаться.Трамп выразил уверенность, что будущее соглашение по урегулированию конфликта на Украине будет исполняться в случае его достижения."Я сохраняю уверенность в том, что, если мы добьемся соглашения, то оно будет сохраняться", - сообщил он журналистам, комментируя перспективы мирного урегулирования на Украине.Трамп добавил, что он сам в вопросе заключения сделок придерживается принципа "доверяй и проверяй".Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре 2024 года на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.

https://1prime.ru/20250224/peregovory-855191360.html

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дональд трамп, кир стармер, украина