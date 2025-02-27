https://1prime.ru/20250227/sotsseti-855294413.html

Песков оценил возможность возвращения Meta* и YouTube в Россию

Песков оценил возможность возвращения Meta* и YouTube в Россию - 27.02.2025, ПРАЙМ

Песков оценил возможность возвращения Meta* и YouTube в Россию

Запрет Facebook* и Instagram* в России не имеет отношения к отношениям между Москвой и Вашингтоном, и ключевое условие для возвращения платформ - соблюдение... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T09:33+0300

2025-02-27T09:33+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Запрет Facebook* и Instagram* в России не имеет отношения к отношениям между Москвой и Вашингтоном, и ключевое условие для возвращения платформ - соблюдение российского законодательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "...И какое бы доверие у нас с американцами ни было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов", - подчеркнул Песков в интервью изданию Life. По словам пресс-секретаря, разблокировка Instagram* и Facebook* в России станет возможной после того, как Meta* приведет свою деятельность в соответствие с российским законодательством. Это относится и к другим компаниям, работающим в российском сегменте интернета.Песков добавил, что требование соблюдения законов РФ распространяется и на видеохостинг YouTube."Это всех касается, конечно", - уточнил Песков.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремисткой и запрещена в России

https://1prime.ru/20250218/youtube-855044829.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, вашингтон, рф, москва, дмитрий песков, meta, facebook, instagram