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Совкомбанк провел дебютную сделку секьюритизации потребкредитов

Совкомбанк провел дебютную сделку секьюритизации потребкредитов - 27.02.2025, ПРАЙМ

Совкомбанк провел дебютную сделку секьюритизации потребкредитов

Совкомбанк завершил процесс размещения дебютной сделки секьюритизации потребительских кредитов общим объемом 10 миллиардов рублей. Рейтинговое агентство АКРА... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T18:55+0300

2025-02-27T18:55+0300

2025-02-27T18:55+0300

совкомбанк

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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Совкомбанк завершил процесс размещения дебютной сделки секьюритизации потребительских кредитов общим объемом 10 миллиардов рублей. Рейтинговое агентство АКРА присвоило старшему траншу облигаций наивысший высший кредитный рейтинг AAA(ru.sf), подтверждая высокое качество и надежность сделки, сообщили в банке."Мы наблюдали рекордный спрос со стороны всех классов инвесторов, что подтверждает привлекательность этого инструмента и высокую оценку рынка. Успешное завершение сделки открывает новые возможности для управления капиталом банка и станет важным импульсом для развития рынка секьюритизации в стране", - отмечает Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка.В отличие от традиционных сделок секьюритизации, Совкомбанк впервые применил смоделированный плановый график погашения облигаций в период амортизации, что позволяет с очень высокой степенью достоверности прогнозировать ее профиль.После окончания револьверного периода облигации класса "А" амортизируются на зафиксированную в документации величину, рассчитанную исходя из консервативных предпосылок погашения портфеля обеспечения.Сбор заявок проходил c 20 по 21 февраля. Облигации класса "А" объемом 8 млрд рублей успешно размещены в дату начала размещения среди розничных и институциональных инвесторов с ежемесячным купоном 23%. Книга заявок была переподписана практически в 2 раза.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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