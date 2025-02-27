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США намерены развивать собственную атомную энергетику - 27.02.2025, ПРАЙМ
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США намерены развивать собственную атомную энергетику
США намерены развивать собственную атомную энергетику - 27.02.2025, ПРАЙМ
США намерены развивать собственную атомную энергетику
США намерены развивать собственную атомную энергетику с целью снабжения инфраструктуры по развитию искусственного интеллекта (ИИ), эта идея пользуется полной... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T00:42+0300
2025-02-27T00:42+0300
энергетика
технологии
экономика
сша
дональд трамп
fox news
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ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. США намерены развивать собственную атомную энергетику с целью снабжения инфраструктуры по развитию искусственного интеллекта (ИИ), эта идея пользуется полной поддержкой американского президента Дональда Трампа, заявил глава минэнерго страны Крис Райт. "Ядерная энергетика десятилетиями находилась в застое. Сейчас мы собираемся снова ее запустить. Это займет несколько лет. Сегодня крупнейшими источниками электроэнергии являются природный газ, существующая ядерная энергетика и уголь, но мы хотим развивать все доступные, надежные источники энергии, чтобы мы могли выиграть гонку в ИИ и снизить расходы на отопление и электроэнергию для всех американских потребителей", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Райт добавил, что Трамп на 100% поддерживает идею развития атомной энергетики в целях снабжения инфраструктуры по развитию искусственного интеллекта, и указал, что технологии ИИ будут влиять на оборону, экономику, промышленность и возможности США в будущем.
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192
40
192
40
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5
4.7
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192
40
192
40
технологии, сша, дональд трамп, fox news
Энергетика, Технологии, Экономика, США, Дональд Трамп, Fox News
00:42 27.02.2025
 
США намерены развивать собственную атомную энергетику

Глава Минэнерго Райт: США намерены развивать собственную атомную энергетику

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ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. США намерены развивать собственную атомную энергетику с целью снабжения инфраструктуры по развитию искусственного интеллекта (ИИ), эта идея пользуется полной поддержкой американского президента Дональда Трампа, заявил глава минэнерго страны Крис Райт.
"Ядерная энергетика десятилетиями находилась в застое. Сейчас мы собираемся снова ее запустить. Это займет несколько лет. Сегодня крупнейшими источниками электроэнергии являются природный газ, существующая ядерная энергетика и уголь, но мы хотим развивать все доступные, надежные источники энергии, чтобы мы могли выиграть гонку в ИИ и снизить расходы на отопление и электроэнергию для всех американских потребителей", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Райт добавил, что Трамп на 100% поддерживает идею развития атомной энергетики в целях снабжения инфраструктуры по развитию искусственного интеллекта, и указал, что технологии ИИ будут влиять на оборону, экономику, промышленность и возможности США в будущем.
 
ЭнергетикаЭкономикаТехнологииСШАДональд ТрампFox News
 
 
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