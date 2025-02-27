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Партнеры США больше не считают Вашингтон надежным союзником, пишут СМИ - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Партнеры США больше не считают Вашингтон надежным союзником, пишут СМИ
Партнеры США больше не считают Вашингтон надежным союзником, пишут СМИ - 27.02.2025, ПРАЙМ
Партнеры США больше не считают Вашингтон надежным союзником, пишут СМИ
Партнеры США больше не рассматривают Вашингтон в качестве надежного союзника, передает телеканал NBC со ссылкой на западных дипломатов. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T09:58+0300
2025-02-27T09:58+0300
политика
сша
nbc
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Партнеры США больше не рассматривают Вашингтон в качестве надежного союзника, передает телеканал NBC со ссылкой на западных дипломатов. "После шага (президента США Дональда - ред.) Трампа в сторону России, угроз введения пошлин в отношении союзников по НАТО и разговоров о приобретении Гренландии, европейские и другие демократические правительства приспосабливаются к реальности, в которой США больше нельзя рассматривать как надежного союзника", - утверждается в публикации на сайте телеканала со ссылкой на действующих и бывших западных дипломатов. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде на прошлой неделе. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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сша
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сша, nbc
Политика, США, NBC
09:58 27.02.2025
 
Партнеры США больше не считают Вашингтон надежным союзником, пишут СМИ

NBC: партнеры США больше не считают Вашингтон надежным союзником

© Unsplash/Brandon MowinkelАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Brandon Mowinkel
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Партнеры США больше не рассматривают Вашингтон в качестве надежного союзника, передает телеканал NBC со ссылкой на западных дипломатов.
"После шага (президента США Дональда - ред.) Трампа в сторону России, угроз введения пошлин в отношении союзников по НАТО и разговоров о приобретении Гренландии, европейские и другие демократические правительства приспосабливаются к реальности, в которой США больше нельзя рассматривать как надежного союзника", - утверждается в публикации на сайте телеканала со ссылкой на действующих и бывших западных дипломатов.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде на прошлой неделе. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
не брать Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
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20:15
 
ПолитикаСШАNBC
 
 
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