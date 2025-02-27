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Партнеры США больше не считают Вашингтон надежным союзником, пишут СМИ
Партнеры США больше не считают Вашингтон надежным союзником, пишут СМИ - 27.02.2025, ПРАЙМ
Партнеры США больше не считают Вашингтон надежным союзником, пишут СМИ
Партнеры США больше не рассматривают Вашингтон в качестве надежного союзника, передает телеканал NBC со ссылкой на западных дипломатов. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T09:58+0300
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2025-02-27T09:58+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Партнеры США больше не рассматривают Вашингтон в качестве надежного союзника, передает телеканал NBC со ссылкой на западных дипломатов. "После шага (президента США Дональда - ред.) Трампа в сторону России, угроз введения пошлин в отношении союзников по НАТО и разговоров о приобретении Гренландии, европейские и другие демократические правительства приспосабливаются к реальности, в которой США больше нельзя рассматривать как надежного союзника", - утверждается в публикации на сайте телеканала со ссылкой на действующих и бывших западных дипломатов. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде на прошлой неделе. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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Партнеры США больше не считают Вашингтон надежным союзником, пишут СМИ
NBC: партнеры США больше не считают Вашингтон надежным союзником
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Партнеры США больше не рассматривают Вашингтон в качестве надежного союзника, передает телеканал NBC со ссылкой на западных дипломатов.
"После шага (президента США Дональда - ред.) Трампа в сторону России, угроз введения пошлин в отношении союзников по НАТО и разговоров о приобретении Гренландии, европейские и другие демократические правительства приспосабливаются к реальности, в которой США больше нельзя рассматривать как надежного союзника", - утверждается в публикации на сайте телеканала со ссылкой на действующих и бывших западных дипломатов.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде на прошлой неделе. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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