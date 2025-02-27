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Американский бизнесмен Морган объявил о создании новой партии в США - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Американский бизнесмен Морган объявил о создании новой партии в США
Американский бизнесмен Морган объявил о создании новой партии в США - 27.02.2025, ПРАЙМ
Американский бизнесмен Морган объявил о создании новой партии в США
Крупный спонсор Демократической партии США, бизнесмен и адвокат Джон Морган объявил о формировании в Соединенных Штатах новой политической партии, поскольку... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T13:51+0300
2025-02-27T13:51+0300
политика
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Крупный спонсор Демократической партии США, бизнесмен и адвокат Джон Морган объявил о формировании в Соединенных Штатах новой политической партии, поскольку существующая политическая система страны, по его мнению, "сломана". "Я формирую новую политическую партию для тех из нас, кто застрял меж двух полюсов. Наша партийная система сломана из-за махинаций с избирательными округами и спорных вопросов... у обеих сторон", - написал Морган в соцсети X. По данным газеты Politico, ранее Морган заявлял, что рассматривает участие в выборах губернатора штата Флорида в качестве независимого кандидата. Позднее, пишет издание, бизнесмен передумал и объявил, что если он будет баллотироваться, то сделает это в качестве кандидата от своей собственной партии, которую назовет "Капиталистическая партия".
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сша, партия
Политика, США, Партия
13:51 27.02.2025
 
Американский бизнесмен Морган объявил о создании новой партии в США

Американский бизнесмен Морган объявил о создании новой политической партии в США

© AFP / Brendan SmialowskiЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© AFP / Brendan Smialowski
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Крупный спонсор Демократической партии США, бизнесмен и адвокат Джон Морган объявил о формировании в Соединенных Штатах новой политической партии, поскольку существующая политическая система страны, по его мнению, "сломана".
"Я формирую новую политическую партию для тех из нас, кто застрял меж двух полюсов. Наша партийная система сломана из-за махинаций с избирательными округами и спорных вопросов... у обеих сторон", - написал Морган в соцсети X.
По данным газеты Politico, ранее Морган заявлял, что рассматривает участие в выборах губернатора штата Флорида в качестве независимого кандидата. Позднее, пишет издание, бизнесмен передумал и объявил, что если он будет баллотироваться, то сделает это в качестве кандидата от своей собственной партии, которую назовет "Капиталистическая партия".
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
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ПолитикаСШАПартия
 
 
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