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"Разгон USАID не выгоден РФ". Россию предупредили о скрытых угрозах
"Разгон USАID не выгоден РФ". Россию предупредили о скрытых угрозах - 27.02.2025, ПРАЙМ
"Разгон USАID не выгоден РФ". Россию предупредили о скрытых угрозах
Соединенные Штаты изменили риторику, но их враждебная политика в отношении Российской Федерации не изменится никогда - противостояние продолжится. Такое мнение... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T15:03+0300
2025-02-27T15:03+0300
2025-02-27T15:05+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты изменили риторику, но их враждебная политика в отношении Российской Федерации не изменится никогда - противостояние продолжится. Такое мнение высказал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.Он напомнил старую истину о том, что "ни один из крупных акторов мировой политики никогда не будет равнозначным союзником", поэтому для России, на его взгляд, опасно чрезмерное сближение не только с США, но даже с дружественным Китаем. "Так устроена геополитика, что каждое крупное государство — это всегда "одиночество самурая", - отметил Макушин.Отталкиваясь от этой максимы, он отметил, что разгон новой американской администрацией агентства USАID не выгоден Российской Федерации, как бы ни казалось обратное - в Соединенных Штатах "официально 17 разведок, а по факту 22", которые опутали всю планету и ничего хорошего для России не несут."Восторги по поводу того, что Трамп разгоняет USАID — это, извините, популизм. Я считаю, что противник будет душить нас в объятиях, разлагать нашу страну изнутри, вспомнит все методы Холодной войны", - подчеркнул эксперт, добавив, что это не означает, что время от времени интересы Кремля и Белого дома не могут совпадать."По поводу американской политики — я не знаю, у кого могут быть какие-то сомнения, что любой президент США может отменить любой договор, если он становится невыгодным. Пример — "ядерная сделка" с Ираном: один президент подписывает, другой — отменяет", - подытожил Макушин.
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сша, противостояние, россия, экспертное мнение
Политика, США, противостояние, РОССИЯ, экспертное мнение
"Разгон USАID не выгоден РФ". Россию предупредили о скрытых угрозах
Эксперт Макушин: США никогда не откажутся от политики противостояния с Россией
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты изменили риторику, но их враждебная политика в отношении Российской Федерации не изменится никогда - противостояние продолжится. Такое мнение высказал
эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.
Он напомнил старую истину о том, что "ни один из крупных акторов мировой политики никогда не будет равнозначным союзником", поэтому для России, на его взгляд, опасно чрезмерное сближение не только с США, но даже с дружественным Китаем.
"Так устроена геополитика, что каждое крупное государство — это всегда "одиночество самурая", - отметил Макушин.
Отталкиваясь от этой максимы, он отметил, что разгон новой американской администрацией агентства USАID не выгоден Российской Федерации, как бы ни казалось обратное - в Соединенных Штатах "официально 17 разведок, а по факту 22", которые опутали всю планету и ничего хорошего для России не несут.
Путину "придется пойти на уступки", заявил Трамп
"Восторги по поводу того, что Трамп разгоняет USАID — это, извините, популизм. Я считаю, что противник будет душить нас в объятиях, разлагать нашу страну изнутри, вспомнит все методы Холодной войны", - подчеркнул эксперт, добавив, что это не означает, что время от времени интересы Кремля и Белого дома не могут совпадать.
"По поводу американской политики — я не знаю, у кого могут быть какие-то сомнения, что любой президент США может отменить любой договор, если он становится невыгодным. Пример — "ядерная сделка" с Ираном: один президент подписывает, другой — отменяет", - подытожил Макушин.