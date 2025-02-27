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ВВП США, по второй оценке, вырос на 2,8%

ВВП США, по второй оценке, вырос на 2,8% - 27.02.2025, ПРАЙМ

ВВП США, по второй оценке, вырос на 2,8%

ВВП США в прошлом году, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 2,8%, а в четвертом квартале – на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T16:36+0300

2025-02-27T16:36+0300

2025-02-27T16:48+0300

экономика

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. ВВП США в прошлом году, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 2,8%, а в четвертом квартале – на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.Динамика полностью совпала с первой оценкой, опубликованной в конце января.В 2023 году экономика страны выросла на 2,9%. В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предшествовавшего года, экономика США в четвертом квартале увеличилась на 2,5%.В первом квартале ВВП вырос на 1,6% в пересчете на год и на 2,9% год к году, во втором - на 3% и 3% соответственно, в третьем - на 3,1% и 2,7%.Реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный квартал, по второй оценке, составили 4,2% после 3,7% в предшествовавшем квартале.Данные о ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.

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