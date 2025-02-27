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В Стамбуле пройдет российско-американская встреча

В Стамбуле пройдет российско-американская встреча - 27.02.2025, ПРАЙМ

В Стамбуле пройдет российско-американская встреча

Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, состоится в четверг в... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T00:21+0300

2025-02-27T00:21+0300

2025-02-27T00:21+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, состоится в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов. Предполагается, что консультации в Стамбуле пройдут на уровне директоров профильных департаментов внешнеполитических ведомств. Как ожидается, следующим шагом должна стать встреча заместителей министров иностранных дел РФ и США. О том, чтобы восстановить нормальную работу дипломатических миссий, Россия и США договорились на первой за три года полноценной двусторонней встрече в Эр-Рияде в середине февраля. Лавров тогда сообщил, что заместителям министров было поручено в ближайшее время провести консультации для устранения помех в двусторонних отношениях. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, курирующий в российском министерстве американское направление, рассказал в интервью РИА Новости, что такой контакт с его американским визави будут предварять технические консультации на уровне директоров департаментов. Кроме того, по словам Рябкова, в Москве все еще ждут информации из Вашингтона о том, кто будет выступать в качестве его собеседника с американской стороны. УРЕЗАННЫЕ ПОСОЛЬСТВА, ЗАКРЫТЫЕ КОНСУЛЬСТВА И ДАЧИ Проблемы в работе посольств начались еще в конце декабря 2016 года, когда бывший тогда президентом США Барак Обама обвинил Россию во вмешательстве в выборы и распорядился выслать из страны 35 российских дипломатов с их семьями. Москва была проинформирована и о том, что госдеп США запрещает доступ на две загородные посольские дачи, которые находятся в собственности правительства России - одна находится в Мэриленде, другая на острове Лонг-Айленд. Тогда президент РФ Владимир Путин воздержался от зеркального ответа и никто из американских дипломатов из России выслан не был. Однако "дипломатическая война" продолжилась и в ответ на очередные антироссийские санкции Москва в июле 2017 года потребовала от США привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве и в трех генконсульствах в России (в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке), в точное соответствие с количеством российских дипломатов, работающих в США. Таким образом, общее количество американских дипломатов и технических сотрудников было сокращено до 455 человек. Кроме того, с 1 августа 2017 года Россия приостановила использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. США в ответ потребовали от России закрыть консульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. При этом, согласно принципу паритета, численность российских загранучреждений в США также не должна была превышать 455 человека, хотя Россия в качестве жеста доброй воли включила в эту цифру и тех, кто работает в постпредстве РФ при ООН, при том, что эти дипломаты не занимаются двусторонними отношениями РФ и США. В марте 2018 года США объявили, что из-за инцидента в британском Солсбери и "дела Скрипалей" генконсульство России в Сиэттле должно прекратить свою деятельность. Россия в ответ потребовала от США закрыть генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Продолжившиеся санкции и взаимные высылки привели к тому, что Россия в 2021 году приняла решение о новых ответных мерах, как зеркальных, так и асимметричных. В апреле США ввели очередные санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запретили финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. В качестве ответа Россия также выслала нескольких американских дипломатов, запретила въезд в страну ряду чиновников и внесла США в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран, в частности, был запрещен найм граждан России. Кроме того, РФ приняла решение денонсировать соглашение о поездках американских дипломатов за пределы мест их базирования. Посольство США в РФ из-за этого объявило о сокращении объема оказываемых консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу иммиграционных и неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок. В результате численный состав американских дипмиссий по состоянию на 1 августа сократился до 120 человек. Американская сторона объявила, что из-за действий России не может оказывать консульские услуги в полном объеме. Занимавший в тот момент пост госсекретаря Энтони Блинкен говорил, что США были вынуждены уволить 182 сотрудника, принятых на месте, и десятки людей, которые работали по контракту в диппредставительствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге. Американские консульства во Владивостоке и Екатеринбурге до сих пор не работают. ОБНУЛИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ РАБОТАТЬ ПОЭТАПНО Россия и США однажды уже предпринимали попытку нормализовать работу своих дипмиссий, после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в июне 2021 года в Женеве. Но несмотря на поручение президентов работа по этому вопросу далеко не продвинулась. Россия предложила США вообще обнулить взаимные ограничения на работу диппредставительств, но Вашингтон отказывался, говорил в интервью РИА Новости бывший тогда послом РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, "света в конце тоннеля" в решении вопроса с нормальным функционированием посольств и видно не было. После начала российской специальной военной операции на Украине российско-американский диалог по всем темам и вовсе был прекращен. Первая за три года российско-американская встреча прошла в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в ней участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, а также создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. "Мы передали еще в Эр-Рияде элементы нашего подхода к этим вопросам (нормализации работы посольств - ред.). Американцы сейчас их рассматривают. Мы будем конкретизировать дальше, в том числе при необходимости отдельные параметры наших предложений предоставлять им в письменном виде для удобства обработки", - рассказал ранее в интервью РИА Новости Рябков. После встречи в Эр-Рияде госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, что РФ и США договорились восстановить прежнюю численность посольств. Комментируя эти заявления, Рябков отметил, что Москва относится к ним с большим вниманием. "Но в качестве первого шага все же нужно нормализовать работу тех, кто уже выполняет свои функции в Вашингтоне, в наших генконсульствах в Соединенных Штатах. Снять искусственные ограничения на поездки. Все, разумеется, на основе взаимности", - сказал Рябков РИА Новости. По его словам, "нужно разгребать абсолютно беспрецедентные по своему размаху завалы в визовой сфере, когда месяцами, если не годами, людям приходится ждать подтверждения возможности выехать в длительные загранкомандировки — это все тоже происходит на взаимной основе". "То есть прежде чем мы дойдем до стадии, когда пойдет речь об увеличении штата, надо хотя бы разобраться с тем, что перед нами сейчас, потому что мы штат не увеличим, если будем, как и раньше, проводить разменные схемы: "одного за одного", причем в темпе, который занимает недели по каждому кандидату", - считает замминистра. По его словам, возобновление работы закрытых генконсульств в обеих странах - "вопрос не сегодняшнего дня". "Конечно, он не может быть проигнорирован, но последовательность рассмотрения, видимо, будет все-таки такая, что на более позднем отрезке мы вернемся к этой теме", - пояснил он. При этом, Рябков отметил, что Россия в первую очередь будет требовать на переговорах вернуть ей незаконно арестованные американской стороной объекты дипломатической недвижимости. "Их шесть. В нарушение положений Венской конвенции нам даже отказывают в доступе на эти объекты, хотя они защищены дипломатическим иммунитетом, казалось бы, но это игнорируется американской стороной. Вот один из первостепенных вопросов, один из приоритетов, который мы будем ставить перед американской стороной", - заключил замминистра.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, сергей рябков, сергей лавров, владимир путин