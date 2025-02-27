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Набиуллина оценила текущий уровень ключевой ставки ЦБ - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Набиуллина оценила текущий уровень ключевой ставки ЦБ
Набиуллина оценила текущий уровень ключевой ставки ЦБ - 27.02.2025, ПРАЙМ
Набиуллина оценила текущий уровень ключевой ставки ЦБ
Уровень ключевой ставки ЦБ РФ, 21% годовых, на данный момент тот, который необходим для борьбы с инфляцией, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T10:57+0300
2025-02-27T11:25+0300
банк россии
ставка
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Уровень ключевой ставки ЦБ РФ, 21% годовых, на данный момент тот, который необходим для борьбы с инфляцией, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством регулятора."Уровень ключевой ставки у нас тот, который необходим для того, чтобы инфляция перестала ускоряться и стала снижаться к нашей цели 4%", - сказала она.Инфляция ускорялась в прошлом году из-за дисбаланса спроса и предложения, добавила глава регулятора. "Спрос рос быстро достаточно, потому что были серьезные стимулы для поддержки экономики и кредитная активность была очень высокая. Доля кредитов, малочувствительных к ключевой ставке, была большой. В том числе в результате безадресной льготной ипотеки в широких масштабах. Ну и в корпоративном кредитовании это тоже было. Это значит, что ключевая ставка для всех остальных будет выше, и приходится более высоко ее поднимать", - сказала она.
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ставка
Банк России, ставка
10:57 27.02.2025 (обновлено: 11:25 27.02.2025)
 
Набиуллина оценила текущий уровень ключевой ставки ЦБ

Набиуллина: текущий уровень ключевой ставки ЦБ необходим для борьбы с инфляцией

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Уровень ключевой ставки ЦБ РФ, 21% годовых, на данный момент тот, который необходим для борьбы с инфляцией, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством регулятора.
"Уровень ключевой ставки у нас тот, который необходим для того, чтобы инфляция перестала ускоряться и стала снижаться к нашей цели 4%", - сказала она.
Инфляция ускорялась в прошлом году из-за дисбаланса спроса и предложения, добавила глава регулятора. "Спрос рос быстро достаточно, потому что были серьезные стимулы для поддержки экономики и кредитная активность была очень высокая. Доля кредитов, малочувствительных к ключевой ставке, была большой. В том числе в результате безадресной льготной ипотеки в широких масштабах. Ну и в корпоративном кредитовании это тоже было. Это значит, что ключевая ставка для всех остальных будет выше, и приходится более высоко ее поднимать", - сказала она.
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