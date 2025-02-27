https://1prime.ru/20250227/stavka-855298648.html
Набиуллина оценила текущий уровень ключевой ставки ЦБ
Набиуллина оценила текущий уровень ключевой ставки ЦБ - 27.02.2025, ПРАЙМ
Набиуллина оценила текущий уровень ключевой ставки ЦБ
Уровень ключевой ставки ЦБ РФ, 21% годовых, на данный момент тот, который необходим для борьбы с инфляцией, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T10:57+0300
2025-02-27T10:57+0300
2025-02-27T11:25+0300
банк россии
ставка
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Уровень ключевой ставки ЦБ РФ, 21% годовых, на данный момент тот, который необходим для борьбы с инфляцией, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством регулятора."Уровень ключевой ставки у нас тот, который необходим для того, чтобы инфляция перестала ускоряться и стала снижаться к нашей цели 4%", - сказала она.Инфляция ускорялась в прошлом году из-за дисбаланса спроса и предложения, добавила глава регулятора. "Спрос рос быстро достаточно, потому что были серьезные стимулы для поддержки экономики и кредитная активность была очень высокая. Доля кредитов, малочувствительных к ключевой ставке, была большой. В том числе в результате безадресной льготной ипотеки в широких масштабах. Ну и в корпоративном кредитовании это тоже было. Это значит, что ключевая ставка для всех остальных будет выше, и приходится более высоко ее поднимать", - сказала она.
https://1prime.ru/20250226/banki-855276086.html
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ставка
Набиуллина оценила текущий уровень ключевой ставки ЦБ
Набиуллина: текущий уровень ключевой ставки ЦБ необходим для борьбы с инфляцией
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Уровень ключевой ставки ЦБ РФ, 21% годовых, на данный момент тот, который необходим для борьбы с инфляцией, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством регулятора.
"Уровень ключевой ставки у нас тот, который необходим для того, чтобы инфляция перестала ускоряться и стала снижаться к нашей цели 4%", - сказала она.
Инфляция ускорялась в прошлом году из-за дисбаланса спроса и предложения, добавила глава регулятора. "Спрос рос быстро достаточно, потому что были серьезные стимулы для поддержки экономики и кредитная активность была очень высокая. Доля кредитов, малочувствительных к ключевой ставке, была большой. В том числе в результате безадресной льготной ипотеки в широких масштабах. Ну и в корпоративном кредитовании это тоже было. Это значит, что ключевая ставка для всех остальных будет выше, и приходится более высоко ее поднимать", - сказала она.
ЦБ объяснил решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%