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Суд оштрафовал москвича за рекламу даркнет-рынка Kraken

Суд оштрафовал москвича за рекламу даркнет-рынка Kraken - 27.02.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал москвича за рекламу даркнет-рынка Kraken

Никулинский суд Москвы оштрафовал москвича, который на своих страницах в соцсетях публиковал ролики с рекламой интернет-площадки по продаже наркотиков, сказано... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T06:05+0300

2025-02-27T06:05+0300

2025-02-27T06:05+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Никулинский суд Москвы оштрафовал москвича, который на своих страницах в соцсетях публиковал ролики с рекламой интернет-площадки по продаже наркотиков, сказано в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам дела, обвиняемый вел страницы в TikTok, Instagram (принадлежит признанной в РФ экстремистской организации Meta) и YouTube, в описании профиля указывал, что снимает "крутые и веселые видео по разным играм". Однако оперативники среди прочих видео обнаружили там ролики с рекламой даркнет-рынка Kraken - одного из крупнейших российских даркнет-рынков по торговле наркотиками, поддельными документами, услугами по отмыванию денег. Экспертиза установила, что в роликах есть пропаганда наркотиков и пояснения, как их можно купить. Обвиняемый на рассмотрение дела явился, не оспаривал фактические обстоятельства правонарушения, пояснил, что вся негативная информация удалена. "Суд признал Чуркина Александра Викторовича виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1.2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств) и назначил наказание в виде административного штрафа", - сказали в суде.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, общество , бизнес, рф, tiktok, instagram, meta