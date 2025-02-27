https://1prime.ru/20250227/sud-855289846.html
Суд оштрафовал москвича за рекламу даркнет-рынка Kraken
Суд оштрафовал москвича за рекламу даркнет-рынка Kraken - 27.02.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал москвича за рекламу даркнет-рынка Kraken
Никулинский суд Москвы оштрафовал москвича, который на своих страницах в соцсетях публиковал ролики с рекламой интернет-площадки по продаже наркотиков, сказано... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T06:05+0300
2025-02-27T06:05+0300
2025-02-27T06:05+0300
технологии
общество
бизнес
рф
tiktok
instagram
meta
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855289846.jpg?1740625506
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Никулинский суд Москвы оштрафовал москвича, который на своих страницах в соцсетях публиковал ролики с рекламой интернет-площадки по продаже наркотиков, сказано в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам дела, обвиняемый вел страницы в TikTok, Instagram (принадлежит признанной в РФ экстремистской организации Meta) и YouTube, в описании профиля указывал, что снимает "крутые и веселые видео по разным играм". Однако оперативники среди прочих видео обнаружили там ролики с рекламой даркнет-рынка Kraken - одного из крупнейших российских даркнет-рынков по торговле наркотиками, поддельными документами, услугами по отмыванию денег.
Экспертиза установила, что в роликах есть пропаганда наркотиков и пояснения, как их можно купить. Обвиняемый на рассмотрение дела явился, не оспаривал фактические обстоятельства правонарушения, пояснил, что вся негативная информация удалена.
"Суд признал Чуркина Александра Викторовича виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1.2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств) и назначил наказание в виде административного штрафа", - сказали в суде.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , бизнес, рф, tiktok, instagram, meta
Технологии, Общество , Бизнес, РФ, TikTok, Instagram, Meta
Суд оштрафовал москвича за рекламу даркнет-рынка Kraken
Суд оштрафовал москвича за ролики с рекламой интернет-площадки по продаже наркотиков
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Никулинский суд Москвы оштрафовал москвича, который на своих страницах в соцсетях публиковал ролики с рекламой интернет-площадки по продаже наркотиков, сказано в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам дела, обвиняемый вел страницы в TikTok, Instagram (принадлежит признанной в РФ экстремистской организации Meta) и YouTube, в описании профиля указывал, что снимает "крутые и веселые видео по разным играм". Однако оперативники среди прочих видео обнаружили там ролики с рекламой даркнет-рынка Kraken - одного из крупнейших российских даркнет-рынков по торговле наркотиками, поддельными документами, услугами по отмыванию денег.
Экспертиза установила, что в роликах есть пропаганда наркотиков и пояснения, как их можно купить. Обвиняемый на рассмотрение дела явился, не оспаривал фактические обстоятельства правонарушения, пояснил, что вся негативная информация удалена.
"Суд признал Чуркина Александра Викторовича виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1.2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств) и назначил наказание в виде административного штрафа", - сказали в суде.