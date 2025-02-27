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Верховный суд США разрешил администрации Трампа не продолжать выплаты

Верховный суд США разрешил администрации Трампа не продолжать выплаты - 27.02.2025, ПРАЙМ

Верховный суд США разрешил администрации Трампа не продолжать выплаты

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа пока не продолжать выплаты по программам иностранной помощи, передает агентство Ассошиэйтед... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T07:14+0300

2025-02-27T07:14+0300

2025-02-27T07:14+0300

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ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа пока не продолжать выплаты по программам иностранной помощи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Суд приостановил исполнение постановления окружного судьи до рассмотрения доводов сторон по существу", - говорится в сообщении. Как сообщалось, окружной суд дал администрации Трампа время до конца месяца для возобновления иностранной помощи. Трамп после вступления в должность 20 января подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США. Решение было обжаловано в суде.

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финансы, банки, сша, дональд трамп, верховный суд