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Суд оштрафовал WhatsApp на 17 миллионов рублей

Суд оштрафовал WhatsApp на 17 миллионов рублей - 27.02.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал WhatsApp на 17 миллионов рублей

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 17 миллионов рублей мессенджер WhatsApp за повторный отказ локализовать персональные данные россиян,... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T11:11+0300

2025-02-27T11:11+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 17 миллионов рублей мессенджер WhatsApp за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы WhatsApp LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 17 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Санкция статьи о повторном отказе локализовать персональные данные россиян предусматривает для юридических лиц наказание в виде административного штрафа до 18 миллионов рублей. Мессенджер WhatsApp принадлежит американской компании Meta*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России

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технологии, бизнес, whatsapp, meta