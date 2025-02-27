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Суд оштрафовал WhatsApp на 17 миллионов рублей
Суд оштрафовал WhatsApp на 17 миллионов рублей - 27.02.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал WhatsApp на 17 миллионов рублей
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 17 миллионов рублей мессенджер WhatsApp за повторный отказ локализовать персональные данные россиян,... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T11:11+0300
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2025-02-27T11:11+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 17 миллионов рублей мессенджер WhatsApp за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы WhatsApp LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 17 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Санкция статьи о повторном отказе локализовать персональные данные россиян предусматривает для юридических лиц наказание в виде административного штрафа до 18 миллионов рублей. Мессенджер WhatsApp принадлежит американской компании Meta*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России
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технологии, бизнес, whatsapp, meta
Технологии, Бизнес, WhatsApp, Meta
Суд оштрафовал WhatsApp на 17 миллионов рублей
Суд оштрафовал WhatsApp на 17 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ.
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 17 миллионов рублей мессенджер WhatsApp за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости
в суде.
"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы WhatsApp LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 17 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Санкция статьи о повторном отказе локализовать персональные данные россиян предусматривает для юридических лиц наказание в виде административного штрафа до 18 миллионов рублей.
Мессенджер WhatsApp принадлежит американской компании Meta*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России
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