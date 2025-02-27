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Суд приостановил права Roust Corporation в ООО "Русский Стандарт Водка" - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Суд приостановил права Roust Corporation в ООО "Русский Стандарт Водка"
Суд приостановил права Roust Corporation в ООО "Русский Стандарт Водка" - 27.02.2025, ПРАЙМ
Суд приостановил права Roust Corporation в ООО "Русский Стандарт Водка"
Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства финансов России приостановил корпоративные права американской холдинговой компании Roust... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T11:54+0300
2025-02-27T11:54+0300
бизнес
финансы
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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства финансов России приостановил корпоративные права американской холдинговой компании Roust Corporation в российской экономически значимой организации ООО "Русский Стандарт Водка" до 31 декабря 2025 года, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в четверг рассмотрения обращения Минфина. По данным "БИР-Аналитик", доля американской компании в ООО "Русский Стандарт Водка" - почти 91%, остальное – у АО "Руст Инк.", которое принадлежит АО "Руст Россия". Ранее в четверг этот же суд по заявлению Минфина приостановил корпоративные права кипрской Pasalba Limited в АО "Руст Россия", которое тоже входит в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Доля Pasalba в этой компании – 99,9%.
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бизнес, финансы
Бизнес, Финансы
11:54 27.02.2025
 
Суд приостановил права Roust Corporation в ООО "Русский Стандарт Водка"

Суд приостановил права американской Roust Corporation в ООО "Русский Стандарт Водка"

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства финансов России приостановил корпоративные права американской холдинговой компании Roust Corporation в российской экономически значимой организации ООО "Русский Стандарт Водка" до 31 декабря 2025 года, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел.
"Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в четверг рассмотрения обращения Минфина.
По данным "БИР-Аналитик", доля американской компании в ООО "Русский Стандарт Водка" - почти 91%, остальное – у АО "Руст Инк.", которое принадлежит АО "Руст Россия". Ранее в четверг этот же суд по заявлению Минфина приостановил корпоративные права кипрской Pasalba Limited в АО "Руст Россия", которое тоже входит в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Доля Pasalba в этой компании – 99,9%.
Судейский молоток
Суд может ограничить права иностранных владельцев группы "Русский Стандарт
5 февраля, 13:17
 
БизнесФинансы
 
 
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