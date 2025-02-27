https://1prime.ru/20250227/sud-855315666.html

Апелляционный суд изучит спор ВТБ с JPMorgan по заблокированным средствам

Апелляционный суд изучит спор ВТБ с JPMorgan по заблокированным средствам - 27.02.2025, ПРАЙМ

Апелляционный суд изучит спор ВТБ с JPMorgan по заблокированным средствам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отложил на 28 мая рассмотрение жалобы американского банка JPMorcan Chase и его... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T13:12+0300

2025-02-27T13:12+0300

2025-02-27T13:12+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отложил на 28 мая рассмотрение жалобы американского банка JPMorcan Chase и его структур на взыскание денежных средств в пользу банка ВТБ, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте – об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания 28.05.2025 14.00", – сообщается в карточке дела. Согласно материалам дела, банк JPMorgan Chase и его структуры, включая российскую "дочку" - банк "Дж П Морган Банк Интернешнл", оспаривают октябрьское решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пользу ВТБ. Этот иск ВТБ, заявленный о взыскании денежных средств, удовлетворен полностью, само решение суда первой инстанции не опубликовано, поскольку слушания проходили в закрытом режиме. ВТБ в апреле 2024 года подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградский области иск к американскому банку JPMorgan Chase и другим его структурам, включая банк "Дж П Морган Банк Интернешнл". Изначально ВТБ настаивал на взыскании около 440 миллионов долларов, заблокированных на своем корреспондентском счете в JPMorgan после введения санкций. В октябре 2024 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области также принял к производству два иска банка ВТБ о взыскании со структур банка JPMorgan Chase убытков на общую сумму 155,8 миллиона долларов. Слушания по этим делам пройдут в апреле-мае.

https://1prime.ru/20250227/sud-855304091.html

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бизнес, финансы, jpmorgan chase, втб, банки