Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд взыскал с одного из контролировавших Витас-банк лиц долг в пользу АСВ - 27.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250227/sud-855323093.html
Суд взыскал с одного из контролировавших Витас-банк лиц долг в пользу АСВ
Суд взыскал с одного из контролировавших Витас-банк лиц долг в пользу АСВ - 27.02.2025, ПРАЙМ
Суд взыскал с одного из контролировавших Витас-банк лиц долг в пользу АСВ
Арбитражный суд Москвы по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ) как правопреемника обанкротившегося в 2012 году Витас-банка взыскал более 3,3 миллиарда... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T16:17+0300
2025-02-27T16:17+0300
банки
финансы
агентство по страхованию вкладов
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/58/841455823_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_ffd4dc3743d5e2ac23ae1ac1f8234b73.jpg
МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ) как правопреемника обанкротившегося в 2012 году Витас-банка взыскал более 3,3 миллиарда рублей с Александра Котова, главы одной из компаний-совладельцев этого банка, в порядке привлечения его к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации, следует из опубликованного решения суда. Суд рассматривал это дело повторно. Сначала три инстанции отклонили иск. Однако Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда (ВС) РФ в апреле 2024 года отменила судебные акты и отправила спор на новое рассмотрение. В 2017 году арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ привлек к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц Витас-банка – экс-предправления Сергея Сергеева и Наталью Городкову, директора махачкалинского филиала Ису Маадинова, а также участников банка – Василия Баринова, Наталью Сереженькину, Андрея Куриленко и компанию "Миропак Групп". С них было взыскано солидарно более 3,3 миллиарда рублей. Поскольку "Миропак Групп" в 2019 году была исключена из ЕГРЮЛ, АСВ от лица Витас-банка обратилось с иском к Котову как ее владельцу и гендиректору. Арбитражный суд Москвы, отклоняя в 2023 году требования, указал, что истец не доказал вину Котова в том, что его компания не погасила долг перед банком. Кроме того, суд отметил, что у АСВ было достаточно времени, чтобы оспорить ликвидацию компании, которую инициировала ФНС, а не ее владелец. Решение поддержали апелляция и суд округа. Между тем, коллегия ВС РФ согласилась с доводами АСВ, что Котов действовал недобросовестно, не сдавая отчетность "Миропак Групп", из-за чего она и была ликвидирована, и не подав на ее банкротство, несмотря на наличие долга, чем лишил кредиторов прав, предоставленных в процедуре банкротства. При новом рассмотрении суд первой инстанции тоже согласился с этими доводами АСВ. Витас-банк был признан банкротом в августе 2012 года. Он замыкал четвертую сотню банков РФ по размеру активов. Одним из акционеров банка был экс-депутат Госдумы и предприниматель Артем Тарасов, который приобрел известность в конце 80-х годов как первый легальный советский миллионер. Бабушкинский суд Москвы в 2018 году приговорил Городкову к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. В том же 2018 году власти России просили Нидерланды выдать Баринова, бывшего председателя совета директоров, которого обвиняли в хищении у кредитной организации 570 миллионов рублей. Под стражей по этому же делу как минимум с июля 2015 по февраль 2017 года содержался Сергеев.
https://1prime.ru/20241228/zayavleniya-853932866.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/58/841455823_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_178c7c47d7f36c00ba347295fe603eae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, агентство по страхованию вкладов
Банки, Финансы, Агентство по страхованию вкладов
16:17 27.02.2025
 
Суд взыскал с одного из контролировавших Витас-банк лиц долг в пользу АСВ

Суд взыскал с одного из контролировавших Витас-банк лиц средства в пользу АСВ

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ) как правопреемника обанкротившегося в 2012 году Витас-банка взыскал более 3,3 миллиарда рублей с Александра Котова, главы одной из компаний-совладельцев этого банка, в порядке привлечения его к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации, следует из опубликованного решения суда.
Суд рассматривал это дело повторно. Сначала три инстанции отклонили иск. Однако Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда (ВС) РФ в апреле 2024 года отменила судебные акты и отправила спор на новое рассмотрение.
В 2017 году арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ привлек к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц Витас-банка – экс-предправления Сергея Сергеева и Наталью Городкову, директора махачкалинского филиала Ису Маадинова, а также участников банка – Василия Баринова, Наталью Сереженькину, Андрея Куриленко и компанию "Миропак Групп". С них было взыскано солидарно более 3,3 миллиарда рублей.
Поскольку "Миропак Групп" в 2019 году была исключена из ЕГРЮЛ, АСВ от лица Витас-банка обратилось с иском к Котову как ее владельцу и гендиректору. Арбитражный суд Москвы, отклоняя в 2023 году требования, указал, что истец не доказал вину Котова в том, что его компания не погасила долг перед банком. Кроме того, суд отметил, что у АСВ было достаточно времени, чтобы оспорить ликвидацию компании, которую инициировала ФНС, а не ее владелец. Решение поддержали апелляция и суд округа.
Между тем, коллегия ВС РФ согласилась с доводами АСВ, что Котов действовал недобросовестно, не сдавая отчетность "Миропак Групп", из-за чего она и была ликвидирована, и не подав на ее банкротство, несмотря на наличие долга, чем лишил кредиторов прав, предоставленных в процедуре банкротства. При новом рассмотрении суд первой инстанции тоже согласился с этими доводами АСВ.
Витас-банк был признан банкротом в августе 2012 года. Он замыкал четвертую сотню банков РФ по размеру активов. Одним из акционеров банка был экс-депутат Госдумы и предприниматель Артем Тарасов, который приобрел известность в конце 80-х годов как первый легальный советский миллионер.
Бабушкинский суд Москвы в 2018 году приговорил Городкову к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. В том же 2018 году власти России просили Нидерланды выдать Баринова, бывшего председателя совета директоров, которого обвиняли в хищении у кредитной организации 570 миллионов рублей. Под стражей по этому же делу как минимум с июля 2015 по февраль 2017 года содержался Сергеев.
Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов. - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
АСВ начало принимать заявления от вкладчиков банка "Гарант-Инвест"
28 декабря 2024, 16:00
 
БанкиФинансыАгентство по страхованию вкладов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала