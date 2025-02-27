https://1prime.ru/20250227/sud-855323093.html

Суд взыскал с одного из контролировавших Витас-банк лиц долг в пользу АСВ

Суд взыскал с одного из контролировавших Витас-банк лиц долг в пользу АСВ - 27.02.2025, ПРАЙМ

Суд взыскал с одного из контролировавших Витас-банк лиц долг в пользу АСВ

Арбитражный суд Москвы по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ) как правопреемника обанкротившегося в 2012 году Витас-банка взыскал более 3,3 миллиарда... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T16:17+0300

2025-02-27T16:17+0300

2025-02-27T16:17+0300

банки

финансы

агентство по страхованию вкладов

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/58/841455823_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_ffd4dc3743d5e2ac23ae1ac1f8234b73.jpg

МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ) как правопреемника обанкротившегося в 2012 году Витас-банка взыскал более 3,3 миллиарда рублей с Александра Котова, главы одной из компаний-совладельцев этого банка, в порядке привлечения его к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации, следует из опубликованного решения суда. Суд рассматривал это дело повторно. Сначала три инстанции отклонили иск. Однако Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда (ВС) РФ в апреле 2024 года отменила судебные акты и отправила спор на новое рассмотрение. В 2017 году арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ привлек к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц Витас-банка – экс-предправления Сергея Сергеева и Наталью Городкову, директора махачкалинского филиала Ису Маадинова, а также участников банка – Василия Баринова, Наталью Сереженькину, Андрея Куриленко и компанию "Миропак Групп". С них было взыскано солидарно более 3,3 миллиарда рублей. Поскольку "Миропак Групп" в 2019 году была исключена из ЕГРЮЛ, АСВ от лица Витас-банка обратилось с иском к Котову как ее владельцу и гендиректору. Арбитражный суд Москвы, отклоняя в 2023 году требования, указал, что истец не доказал вину Котова в том, что его компания не погасила долг перед банком. Кроме того, суд отметил, что у АСВ было достаточно времени, чтобы оспорить ликвидацию компании, которую инициировала ФНС, а не ее владелец. Решение поддержали апелляция и суд округа. Между тем, коллегия ВС РФ согласилась с доводами АСВ, что Котов действовал недобросовестно, не сдавая отчетность "Миропак Групп", из-за чего она и была ликвидирована, и не подав на ее банкротство, несмотря на наличие долга, чем лишил кредиторов прав, предоставленных в процедуре банкротства. При новом рассмотрении суд первой инстанции тоже согласился с этими доводами АСВ. Витас-банк был признан банкротом в августе 2012 года. Он замыкал четвертую сотню банков РФ по размеру активов. Одним из акционеров банка был экс-депутат Госдумы и предприниматель Артем Тарасов, который приобрел известность в конце 80-х годов как первый легальный советский миллионер. Бабушкинский суд Москвы в 2018 году приговорил Городкову к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. В том же 2018 году власти России просили Нидерланды выдать Баринова, бывшего председателя совета директоров, которого обвиняли в хищении у кредитной организации 570 миллионов рублей. Под стражей по этому же делу как минимум с июля 2015 по февраль 2017 года содержался Сергеев.

https://1prime.ru/20241228/zayavleniya-853932866.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, агентство по страхованию вкладов