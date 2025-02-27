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Суд отправил под домашний арест экс-замминистра транспорта Чалика - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Суд отправил под домашний арест экс-замминистра транспорта Чалика
Суд отправил под домашний арест экс-замминистра транспорта Чалика - 27.02.2025, ПРАЙМ
Суд отправил под домашний арест экс-замминистра транспорта Чалика
Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика по делу о растрате более 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T19:13+0300
2025-02-27T19:13+0300
суд
домашний арест
минтранс рф
игорь чалик
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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика по делу о растрате более 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда. "Постановлением Дорогомиловского суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 24 апреля в отношении Чалика Игоря Петровича", - сказал собеседник агентства. На этом настаивал прокурор, защита же просила избрать запрет определенных действий. Сам Чалик заявил в ходе заседания, что вину не признает. По версии следствия, Чалик будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. По предварительным данным, таким образом он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.
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суд, домашний арест, минтранс рф, игорь чалик
суд, домашний арест, Минтранс РФ, Игорь Чалик
19:13 27.02.2025
 
Суд отправил под домашний арест экс-замминистра транспорта Чалика

Суд в Москве отправил под домашний арест экс-замминистра транспорта РФ Чалика

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика по делу о растрате более 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда.
"Постановлением Дорогомиловского суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 24 апреля в отношении Чалика Игоря Петровича", - сказал собеседник агентства.
На этом настаивал прокурор, защита же просила избрать запрет определенных действий. Сам Чалик заявил в ходе заседания, что вину не признает.
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По версии следствия, Чалик будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. По предварительным данным, таким образом он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.
 
суддомашний арестМинтранс РФИгорь Чалик
 
 
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