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Суд отправил под домашний арест экс-замминистра транспорта Чалика
Суд отправил под домашний арест экс-замминистра транспорта Чалика - 27.02.2025, ПРАЙМ
Суд отправил под домашний арест экс-замминистра транспорта Чалика
Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика по делу о растрате более 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T19:13+0300
2025-02-27T19:13+0300
2025-02-27T19:13+0300
суд
домашний арест
минтранс рф
игорь чалик
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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика по делу о растрате более 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда. "Постановлением Дорогомиловского суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 24 апреля в отношении Чалика Игоря Петровича", - сказал собеседник агентства. На этом настаивал прокурор, защита же просила избрать запрет определенных действий. Сам Чалик заявил в ходе заседания, что вину не признает. По версии следствия, Чалик будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. По предварительным данным, таким образом он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.
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суд, домашний арест, минтранс рф, игорь чалик
суд, домашний арест, Минтранс РФ, Игорь Чалик
Суд отправил под домашний арест экс-замминистра транспорта Чалика
Суд в Москве отправил под домашний арест экс-замминистра транспорта РФ Чалика
МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика по делу о растрате более 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда.
"Постановлением Дорогомиловского суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 24 апреля в отношении Чалика Игоря Петровича", - сказал собеседник агентства.
На этом настаивал прокурор, защита же просила избрать запрет определенных действий. Сам Чалик заявил в ходе заседания, что вину не признает.
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По версии следствия, Чалик будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. По предварительным данным, таким образом он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.