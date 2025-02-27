https://1prime.ru/20250227/sud-855329632.html

Напавшим на генконсульство России в Марселе дали 8 месяцев домашнего ареста

Напавшим на генконсульство России в Марселе дали 8 месяцев домашнего ареста - 27.02.2025, ПРАЙМ

Напавшим на генконсульство России в Марселе дали 8 месяцев домашнего ареста

Уголовный суд Марселя приговорил напавших на генконсульство РФ к 8 месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T19:40+0300

2025-02-27T19:40+0300

2025-02-27T19:41+0300

франция

нападение

консульство

рф

приговор

происшествия

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ПАРИЖ, 27 фев - ПРАЙМ. Уголовный суд Марселя приговорил напавших на генконсульство РФ к 8 месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом, передает корреспондент РИА Новости."Суд постановил установить меру пресечения обвиняемым по данному делу в виде 8 месяцев лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом, а также запрету иметь и носить оружие в течение 5 лет", - заявил судья.

https://1prime.ru/20250227/sud-855299527.html

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франция, нападение, консульство, рф, приговор