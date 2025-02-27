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Напавшим на генконсульство России в Марселе дали 8 месяцев домашнего ареста - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Напавшим на генконсульство России в Марселе дали 8 месяцев домашнего ареста
Напавшим на генконсульство России в Марселе дали 8 месяцев домашнего ареста - 27.02.2025, ПРАЙМ
Напавшим на генконсульство России в Марселе дали 8 месяцев домашнего ареста
Уголовный суд Марселя приговорил напавших на генконсульство РФ к 8 месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T19:40+0300
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франция
нападение
консульство
рф
приговор
происшествия
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ПАРИЖ, 27 фев - ПРАЙМ. Уголовный суд Марселя приговорил напавших на генконсульство РФ к 8 месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом, передает корреспондент РИА Новости."Суд постановил установить меру пресечения обвиняемым по данному делу в виде 8 месяцев лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом, а также запрету иметь и носить оружие в течение 5 лет", - заявил судья.
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франция, нападение, консульство, рф, приговор
ФРАНЦИЯ, нападение, консульство, РФ, приговор, Происшествия
19:40 27.02.2025 (обновлено: 19:41 27.02.2025)
 
Напавшим на генконсульство России в Марселе дали 8 месяцев домашнего ареста

Напавшим на консульство РФ в Марселе дали 8 месяцев заключения с отбыванием дома

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкCуд
Cуд - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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ПАРИЖ, 27 фев - ПРАЙМ. Уголовный суд Марселя приговорил напавших на генконсульство РФ к 8 месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил установить меру пресечения обвиняемым по данному делу в виде 8 месяцев лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом, а также запрету иметь и носить оружие в течение 5 лет", - заявил судья.
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ПроисшествияФРАНЦИЯнападениеконсульствоРФприговор
 
 
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