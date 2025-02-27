https://1prime.ru/20250227/sud-855329632.html
Напавшим на генконсульство России в Марселе дали 8 месяцев домашнего ареста
Напавшим на генконсульство России в Марселе дали 8 месяцев домашнего ареста - 27.02.2025, ПРАЙМ
Напавшим на генконсульство России в Марселе дали 8 месяцев домашнего ареста
Уголовный суд Марселя приговорил напавших на генконсульство РФ к 8 месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T19:40+0300
2025-02-27T19:40+0300
2025-02-27T19:41+0300
франция
нападение
консульство
рф
приговор
происшествия
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ПАРИЖ, 27 фев - ПРАЙМ. Уголовный суд Марселя приговорил напавших на генконсульство РФ к 8 месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом, передает корреспондент РИА Новости."Суд постановил установить меру пресечения обвиняемым по данному делу в виде 8 месяцев лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом, а также запрету иметь и носить оружие в течение 5 лет", - заявил судья.
https://1prime.ru/20250227/sud-855299527.html
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франция, нападение, консульство, рф, приговор
ФРАНЦИЯ, нападение, консульство, РФ, приговор, Происшествия
Напавшим на генконсульство России в Марселе дали 8 месяцев домашнего ареста
Напавшим на консульство РФ в Марселе дали 8 месяцев заключения с отбыванием дома