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МВД предупредило об опасности игр в Telegram, обещающим криптовалюту - 27.02.2025, ПРАЙМ
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МВД предупредило об опасности игр в Telegram, обещающим криптовалюту
МВД предупредило об опасности игр в Telegram, обещающим криптовалюту - 27.02.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило об опасности игр в Telegram, обещающим криптовалюту
Мини-приложения в мессенджере Telegram, предлагающие пользователям простенькие игры, в которых потенциально можно заработать криптовалюту, активно используются... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T13:16+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мини-приложения в мессенджере Telegram, предлагающие пользователям простенькие игры, в которых потенциально можно заработать криптовалюту, активно используются мошенниками для обмана, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мини-приложения в мессенджере Telegram, предлагающие пользователям простенькие игры, в которых потенциально возможно заработать криптовалюту, не лучший способ тратить свое время. На фоне старта второго сезона Hamster Kombat мошенники активно используют так называемые "тапалки" для обмана пользователей", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, мошенники могут реализовать сразу несколько схем. Одна из них - "Скам-проекты", когда мошенники создают игру и продвигают ее в социальных сетях и мессенджерах. Игра предполагает выполнение простейших действий для получения внутриигровой монеты, которую можно будет конвертировать в криптовалюту. Чтобы "заработать" больше, активно предлагают за реальные деньги докупить "премиум" или усиления для персонажа, но пользователя при попытке вывода средств ждет лишь "еще одно предложение пополнить игровой счет". Другая популярная схема - фишинг. Злоумышленники создают поддельные ресурсы, обещают выводить заработанные в игре монеты или получать бонусы. Пользователей просят авторизоваться через Telegram или привязать криптокошелёк, что приводит к компрометации аккаунтов и потере средств. "Фиксировались случаи распространения ВПО, мимикрирующего под подобного рода проекты и направленного на похищение кодовых фраз от криптокошельков", - заключили в МВД.
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технологии, финансы, мвд, telegram, банки
Технологии, Финансы, МВД, Telegram, Банки
13:16 27.02.2025
 
МВД предупредило об опасности игр в Telegram, обещающим криптовалюту

МВД: игры с криптовалютой в Telegram активно используются мошенниками для обмана

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране монитора
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мини-приложения в мессенджере Telegram, предлагающие пользователям простенькие игры, в которых потенциально можно заработать криптовалюту, активно используются мошенниками для обмана, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мини-приложения в мессенджере Telegram, предлагающие пользователям простенькие игры, в которых потенциально возможно заработать криптовалюту, не лучший способ тратить свое время. На фоне старта второго сезона Hamster Kombat мошенники активно используют так называемые "тапалки" для обмана пользователей", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, мошенники могут реализовать сразу несколько схем. Одна из них - "Скам-проекты", когда мошенники создают игру и продвигают ее в социальных сетях и мессенджерах. Игра предполагает выполнение простейших действий для получения внутриигровой монеты, которую можно будет конвертировать в криптовалюту. Чтобы "заработать" больше, активно предлагают за реальные деньги докупить "премиум" или усиления для персонажа, но пользователя при попытке вывода средств ждет лишь "еще одно предложение пополнить игровой счет".
Другая популярная схема - фишинг. Злоумышленники создают поддельные ресурсы, обещают выводить заработанные в игре монеты или получать бонусы. Пользователей просят авторизоваться через Telegram или привязать криптокошелёк, что приводит к компрометации аккаунтов и потере средств.
"Фиксировались случаи распространения ВПО, мимикрирующего под подобного рода проекты и направленного на похищение кодовых фраз от криптокошельков", - заключили в МВД.
Логотип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера. - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
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