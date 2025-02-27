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МВД предупредило об опасности игр в Telegram, обещающим криптовалюту

МВД предупредило об опасности игр в Telegram, обещающим криптовалюту - 27.02.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило об опасности игр в Telegram, обещающим криптовалюту

Мини-приложения в мессенджере Telegram, предлагающие пользователям простенькие игры, в которых потенциально можно заработать криптовалюту, активно используются... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T13:16+0300

2025-02-27T13:16+0300

2025-02-27T13:16+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мини-приложения в мессенджере Telegram, предлагающие пользователям простенькие игры, в которых потенциально можно заработать криптовалюту, активно используются мошенниками для обмана, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мини-приложения в мессенджере Telegram, предлагающие пользователям простенькие игры, в которых потенциально возможно заработать криптовалюту, не лучший способ тратить свое время. На фоне старта второго сезона Hamster Kombat мошенники активно используют так называемые "тапалки" для обмана пользователей", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, мошенники могут реализовать сразу несколько схем. Одна из них - "Скам-проекты", когда мошенники создают игру и продвигают ее в социальных сетях и мессенджерах. Игра предполагает выполнение простейших действий для получения внутриигровой монеты, которую можно будет конвертировать в криптовалюту. Чтобы "заработать" больше, активно предлагают за реальные деньги докупить "премиум" или усиления для персонажа, но пользователя при попытке вывода средств ждет лишь "еще одно предложение пополнить игровой счет". Другая популярная схема - фишинг. Злоумышленники создают поддельные ресурсы, обещают выводить заработанные в игре монеты или получать бонусы. Пользователей просят авторизоваться через Telegram или привязать криптокошелёк, что приводит к компрометации аккаунтов и потере средств. "Фиксировались случаи распространения ВПО, мимикрирующего под подобного рода проекты и направленного на похищение кодовых фраз от криптокошельков", - заключили в МВД.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, мвд, telegram, банки