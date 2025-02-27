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Назван тип начинающего российского инвестора
Назван тип начинающего российского инвестора - 27.02.2025, ПРАЙМ
Назван тип начинающего российского инвестора
Начинающий российский инвестор - это человек в возрасте от 35 до 50 лет с высшим образованием и доходом выше среднего, рассказал РИА Новости эксперт Центра... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T05:16+0300
2025-02-27T05:16+0300
2025-02-27T05:16+0300
бизнес
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Начинающий российский инвестор - это человек в возрасте от 35 до 50 лет с высшим образованием и доходом выше среднего, рассказал РИА Новости эксперт Центра компетенций НТИ "Технологии распределенных реестров" на базе СПбГУ Андрей Алексеев.
"Обычно начинающего инвестора в России можно описать так: это мужчина или женщина в возрасте от 35 до 50 лет с высшим образованием и доходом выше среднего", - отмечает эксперт.
Такие инвесторы осторожны и стремятся избежать потерь, но часто не имеют стратегии инвестирования и действуют по принципу "купить и заработать". В первую очередь они обращают внимание на российские акции, однако не всегда анализируют этот сектор должным образом.
Чаще всего новички вкладываются в несколько отраслей экономики: банковские организации, сырье, промышленное производство, энергетика и розничная торговля.
"Если вы начинающий инвестор, рекомендуется выбирать наиболее безопасные способы, например инвестиции в недвижимость. Это один из самых надежных способов сохранить и увеличить свой капитал. Недвижимое имущество становится дороже даже во времена экономических потрясений, и его стоимость имеет тенденцию к росту с течением времени, обеспечивая защиту сбережений от обесценивания", - советует Алексеев.
Также инвесторам-новичкам эксперт рекомендует долгосрочные инвестиции, где проверять показатели для принятия решения нужно будет нечасто. Такие вложения позволяют значительно увеличить капитал, но следует учесть, что результаты не будут мгновенными.
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бизнес, россия, москва, спбгу
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, СПбГУ
Назван тип начинающего российского инвестора
Эксперт Алексеев: начинающий российский инвестор - это человек с высшим образованием
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Начинающий российский инвестор - это человек в возрасте от 35 до 50 лет с высшим образованием и доходом выше среднего, рассказал РИА Новости эксперт Центра компетенций НТИ "Технологии распределенных реестров" на базе СПбГУ Андрей Алексеев.
"Обычно начинающего инвестора в России можно описать так: это мужчина или женщина в возрасте от 35 до 50 лет с высшим образованием и доходом выше среднего", - отмечает эксперт.
Такие инвесторы осторожны и стремятся избежать потерь, но часто не имеют стратегии инвестирования и действуют по принципу "купить и заработать". В первую очередь они обращают внимание на российские акции, однако не всегда анализируют этот сектор должным образом.
Чаще всего новички вкладываются в несколько отраслей экономики: банковские организации, сырье, промышленное производство, энергетика и розничная торговля.
"Если вы начинающий инвестор, рекомендуется выбирать наиболее безопасные способы, например инвестиции в недвижимость. Это один из самых надежных способов сохранить и увеличить свой капитал. Недвижимое имущество становится дороже даже во времена экономических потрясений, и его стоимость имеет тенденцию к росту с течением времени, обеспечивая защиту сбережений от обесценивания", - советует Алексеев.
Также инвесторам-новичкам эксперт рекомендует долгосрочные инвестиции, где проверять показатели для принятия решения нужно будет нечасто. Такие вложения позволяют значительно увеличить капитал, но следует учесть, что результаты не будут мгновенными.