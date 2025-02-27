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В Кремле рассказали, с какими странами Россия намерена развивать торговлю

В Кремле рассказали, с какими странами Россия намерена развивать торговлю - 27.02.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали, с какими странами Россия намерена развивать торговлю

Россия ориентируется на дружественные страны, проявляющие заинтересованность в торговле, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T13:00+0300

2025-02-27T13:00+0300

2025-02-27T13:00+0300

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россия ориентируется на дружественные страны, проявляющие заинтересованность в торговле, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в "обмане" и изначально враждебном отношении к США. "В нынешних условиях, в которых мы существуем, мы ориентируемся на наши дружественные страны, на страны-члены БРИКС, на другие континенты, которые проявляют заинтересованность в торговле с нами. И там мы уже выстраиваем наши модальности, которые наилучшим образом соответствуют и нашим интересам, и интересам нашим наших партнёров. И там мы стараемся обходиться без войн тарифных", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как оценивают перспективы развития ситуации в Кремле.

https://1prime.ru/20250226/tovarooborot-855267272.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков