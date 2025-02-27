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В Кремле рассказали, с какими странами Россия намерена развивать торговлю - 27.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Кремле рассказали, с какими странами Россия намерена развивать торговлю
В Кремле рассказали, с какими странами Россия намерена развивать торговлю - 27.02.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, с какими странами Россия намерена развивать торговлю
Россия ориентируется на дружественные страны, проявляющие заинтересованность в торговле, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T13:00+0300
2025-02-27T13:00+0300
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россия ориентируется на дружественные страны, проявляющие заинтересованность в торговле, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в "обмане" и изначально враждебном отношении к США. "В нынешних условиях, в которых мы существуем, мы ориентируемся на наши дружественные страны, на страны-члены БРИКС, на другие континенты, которые проявляют заинтересованность в торговле с нами. И там мы уже выстраиваем наши модальности, которые наилучшим образом соответствуют и нашим интересам, и интересам нашим наших партнёров. И там мы стараемся обходиться без войн тарифных", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как оценивают перспективы развития ситуации в Кремле.
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россия, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков
13:00 27.02.2025
 
В Кремле рассказали, с какими странами Россия намерена развивать торговлю

Песков: РФ ориентируется на дружественные страны, проявляющие интерес к торговле

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на московский Кремль
Вид на московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россия ориентируется на дружественные страны, проявляющие заинтересованность в торговле, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в "обмане" и изначально враждебном отношении к США.
"В нынешних условиях, в которых мы существуем, мы ориентируемся на наши дружественные страны, на страны-члены БРИКС, на другие континенты, которые проявляют заинтересованность в торговле с нами. И там мы уже выстраиваем наши модальности, которые наилучшим образом соответствуют и нашим интересам, и интересам нашим наших партнёров. И там мы стараемся обходиться без войн тарифных", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как оценивают перспективы развития ситуации в Кремле.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
Россия нарастила торговлю с Азией и Африкой, заявили в ФТС
Вчера, 12:06
 
ЭкономикаРОССИЯДмитрий Песков
 
 
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