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Трамп подписал указ о заморозке кредитных карт федеральных служащих - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп подписал указ о заморозке кредитных карт федеральных служащих
Трамп подписал указ о заморозке кредитных карт федеральных служащих - 27.02.2025, ПРАЙМ
Трамп подписал указ о заморозке кредитных карт федеральных служащих
Президент США Дональд Трамп подписал указ о заморозке всех кредитных карт правительственных чиновников на 30 дней, следует из пресс-релиза Белого дома. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T15:29+0300
2025-02-27T15:29+0300
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банки
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ о заморозке всех кредитных карт правительственных чиновников на 30 дней, следует из пресс-релиза Белого дома. "Все кредитные карты, держателями которых являются сотрудники правительственных ведомств, будут считаться замороженными на 30 дней с момента публикации этого указа", - говорится в тексте постановления, опубликованного 26 февраля. Согласно документу, это касается всех сотрудников, за исключением тех, кто через них получает помощь в связи со стихийными бедствиями. Ранее департамент эффективности государственного управления (DOGE) сообщил, что федеральная программа кредитных карт в США обошлась американским налогоплательщикам в прошлом финансовом году почти в 40 миллиардов долларов. Как отмечает газета New York Post, данные министерства труда США показывают, что в 2024 году в федеральном правительстве работало около 3 миллионов человек, при этом активных кредитных карт, связанных с госведомствами, больше, чем самих сотрудников Портал Wired ранее сообщал, что DOGE установил лимит расходов в 1 доллар для государственных кредитных карт чиновников в минимум четырех федеральных ведомствах США, в том числе в американском Агентстве по международному развитию (USAID). По словам источников, лимит скоро распространится на все правительственные ведомства.
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финансы, банки, дональд трамп, сша
Финансы, Банки, Дональд Трамп, США
15:29 27.02.2025
 
Трамп подписал указ о заморозке кредитных карт федеральных служащих

Трамп подписал указ о заморозке кредитных карт федеральных служащих на 30 дней

© Фото : Official White House/Molly RileyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© Фото : Official White House/Molly Riley
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ о заморозке всех кредитных карт правительственных чиновников на 30 дней, следует из пресс-релиза Белого дома.
"Все кредитные карты, держателями которых являются сотрудники правительственных ведомств, будут считаться замороженными на 30 дней с момента публикации этого указа", - говорится в тексте постановления, опубликованного 26 февраля.
Согласно документу, это касается всех сотрудников, за исключением тех, кто через них получает помощь в связи со стихийными бедствиями.
Ранее департамент эффективности государственного управления (DOGE) сообщил, что федеральная программа кредитных карт в США обошлась американским налогоплательщикам в прошлом финансовом году почти в 40 миллиардов долларов. Как отмечает газета New York Post, данные министерства труда США показывают, что в 2024 году в федеральном правительстве работало около 3 миллионов человек, при этом активных кредитных карт, связанных с госведомствами, больше, чем самих сотрудников
Портал Wired ранее сообщал, что DOGE установил лимит расходов в 1 доллар для государственных кредитных карт чиновников в минимум четырех федеральных ведомствах США, в том числе в американском Агентстве по международному развитию (USAID). По словам источников, лимит скоро распространится на все правительственные ведомства.
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ФинансыБанкиДональд ТрампСША
 
 
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