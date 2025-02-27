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Sky News анонсировал визит Трампа в Великобританию

Sky News анонсировал визит Трампа в Великобританию - 27.02.2025, ПРАЙМ

Sky News анонсировал визит Трампа в Великобританию

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече передал президенту США Дональду Трампу пригласительное письмо от короля Карла III, которое американский... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T21:30+0300

2025-02-27T21:30+0300

2025-02-27T21:20+0300

политика

дональд трамп

визит

великобритания

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече передал президенту США Дональду Трампу пригласительное письмо от короля Карла III, которое американский лидер принял, сообщает телеканал Sky News. "Дональд Трамп был приглашен королем на второй государственный визит в Великобританию, и президент США принял это приглашение. Премьер-министр назвал приглашение на второй государственный визит беспрецедентным, а Трамп сказал, что визит состоится в "ближайшем будущем", - сообщает канал. Премьер Великобритании в четверг прибыл в США для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Ожидается, что лидеры, в частности, обсудят гарантии безопасности для Украины, американские таможенные пошлины, ситуацию вокруг сектора Газа и сделку о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, на котором расположена совместная военная база двух стран.

https://1prime.ru/20250221/shpionomaniya-855136413.html

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дональд трамп, визит, великобритания