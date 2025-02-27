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Sky News анонсировал визит Трампа в Великобританию - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Sky News анонсировал визит Трампа в Великобританию
Sky News анонсировал визит Трампа в Великобританию - 27.02.2025, ПРАЙМ
Sky News анонсировал визит Трампа в Великобританию
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече передал президенту США Дональду Трампу пригласительное письмо от короля Карла III, которое американский... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T21:30+0300
2025-02-27T21:20+0300
политика
дональд трамп
визит
великобритания
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече передал президенту США Дональду Трампу пригласительное письмо от короля Карла III, которое американский лидер принял, сообщает телеканал Sky News. "Дональд Трамп был приглашен королем на второй государственный визит в Великобританию, и президент США принял это приглашение. Премьер-министр назвал приглашение на второй государственный визит беспрецедентным, а Трамп сказал, что визит состоится в "ближайшем будущем", - сообщает канал. Премьер Великобритании в четверг прибыл в США для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Ожидается, что лидеры, в частности, обсудят гарантии безопасности для Украины, американские таможенные пошлины, ситуацию вокруг сектора Газа и сделку о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, на котором расположена совместная военная база двух стран.
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дональд трамп, визит, великобритания
Политика, Дональд Трамп, визит, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
21:30 27.02.2025
 
Sky News анонсировал визит Трампа в Великобританию

Sky News: Трамп в "ближайшем будущем" прибудет с визитом в Великобританию

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© AFP / Andrew Cowie
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече передал президенту США Дональду Трампу пригласительное письмо от короля Карла III, которое американский лидер принял, сообщает телеканал Sky News.
"Дональд Трамп был приглашен королем на второй государственный визит в Великобританию, и президент США принял это приглашение. Премьер-министр назвал приглашение на второй государственный визит беспрецедентным, а Трамп сказал, что визит состоится в "ближайшем будущем", - сообщает канал.
Британские полицейские и военные у здания Парламента в Лондоне. 24 мая 2017 - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
Посол России рассказал об обострении шпиономании в Великобритании
21 февраля, 14:31
Премьер Великобритании в четверг прибыл в США для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Ожидается, что лидеры, в частности, обсудят гарантии безопасности для Украины, американские таможенные пошлины, ситуацию вокруг сектора Газа и сделку о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, на котором расположена совместная военная база двух стран.
 
ПолитикаДональд ТрампвизитВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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