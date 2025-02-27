https://1prime.ru/20250227/tramp-855333588.html

Трамп насмешил журналистов, задав Стармеру вопрос о победе над Россией

Трамп насмешил журналистов, задав Стармеру вопрос о победе над Россией - 27.02.2025, ПРАЙМ

Трамп насмешил журналистов, задав Стармеру вопрос о победе над Россией

Президент США Дональд Трамп рассмешил журналистов вопросом о том, "справится ли Великобритания с Россией". | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T22:45+0300

2025-02-27T22:45+0300

2025-02-27T23:11+0300

политика

дональд трамп

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великобритания

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ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассмешил журналистов вопросом о том, "справится ли Великобритания с Россией". "Сможете взять на себя Россию самостоятельно?" - спросил Трамп на встрече в Белом доме с премьером Великобритании Киром Стармером. Британский премьер и присутствующие журналисты посмеялись. "Ну", - покачал головой Стармер. Трамп широко улыбнулся и указал на него пальцем. Президент США заявил, что у Великобритании хорошая армия. Стармер в ответ указал, что гордится своей страной, но Штаты всегда поддерживали Великобританию, что обеспечило успех этого союза. Боеготовность российской армии находится на самом высоком месте в мире, то же самое касается оборонно-промышленного комплекса, заявил ранее президент России Владимир Путин. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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дональд трамп, кир стармер, великобритания, россия