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Трамп отказался обсуждать со Стармером отправку военных на Украину
Трамп отказался обсуждать со Стармером отправку военных на Украину - 27.02.2025, ПРАЙМ
Трамп отказался обсуждать со Стармером отправку военных на Украину
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что не хочет говорить об отправке на Украину иностранных... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T21:57+0300
2025-02-27T21:57+0300
2025-02-27T22:11+0300
политика
дональд трамп
миротворцы
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урегулирование
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ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что не хочет говорить об отправке на Украину иностранных военных, поскольку сперва нужно заключить соглашение об урегулировании конфликта."Я не хочу говорить о миротворческом (контингенте - ред.), пока у нас не будет соглашения", - сообщил он журналистам в Белом доме.Американский президент подчеркнул, что США "очень хорошо продвинулись" в вопросе урегулирования конфликта на Украине.При этом он отметил, что давно знаком с президентом России Владимиром Путиным и не верит, что глава российского государства нарушит будущее соглашение об урегулировании конфликта на Украине."Я знаю его уже на протяжении долгого времени… Я не верю, что он станет нарушать свое слово", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя будущее соглашение по урегулированию конфликта на Украине и опыт взаимодействия с президентом РФ.Вместе с тем Трамп заявил, что вступления Украины в НАТО не произойдет."Этого попросту не произойдет", - сообщил он, комментируя вопрос о перспективах членства Украины в Североатлантическом альянсе.
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дональд трамп, миротворцы, украина, урегулирование
Политика, Дональд Трамп, миротворцы, УКРАИНА, урегулирование
Трамп отказался обсуждать со Стармером отправку военных на Украину
Трамп: для обсуждения отправки военных на Украину сначала нужно заключить мир
ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что не хочет говорить об отправке на Украину иностранных военных, поскольку сперва нужно заключить соглашение об урегулировании конфликта.
"Я не хочу говорить о миротворческом (контингенте - ред.), пока у нас не будет соглашения", - сообщил он журналистам в Белом доме.
Американский президент подчеркнул, что США "очень хорошо продвинулись" в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
При этом он отметил, что давно знаком с президентом России Владимиром Путиным и не верит, что глава российского государства нарушит будущее соглашение об урегулировании конфликта на Украине.
В Госдуме ответили на заявления Запада о миротворцах на Украине
"Я знаю его уже на протяжении долгого времени… Я не верю, что он станет нарушать свое слово", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя будущее соглашение по урегулированию конфликта на Украине и опыт взаимодействия с президентом РФ.
Вместе с тем Трамп заявил, что вступления Украины в НАТО не произойдет.
"Этого попросту не произойдет", - сообщил он, комментируя вопрос о перспективах членства Украины в Североатлантическом альянсе.