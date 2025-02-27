https://1prime.ru/20250227/tsb-855303734.html

ЦБ может ужесточить регулирование автокредитования

ЦБ может ужесточить регулирование автокредитования - 27.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ может ужесточить регулирование автокредитования

Банк России может ужесточить регулирование в сфере автокредитования, если банки продолжат навязывать услуги, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T11:50+0300

2025-02-27T11:50+0300

2025-02-27T11:50+0300

банк россии

финансы

банки

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АНОСИНО (Московская область), 27 фев - ПРАЙМ. Банк России может ужесточить регулирование в сфере автокредитования, если банки продолжат навязывать услуги, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ. "На нашей прошлой встрече я говорила и о навязывании в автокредитовании. После этого многие банки согласились, что надо менять здесь подходы. Девять банков подписали специальный меморандум, но картина в автосалонах от этого принципиально не поменялась. К сожалению, продолжается навязывание кредитором дорогих, но бесполезных для людей услуг, которые считаются оказанными в момент продажи, то есть их вернуть нельзя", - сказала она. "И пользуясь нашей встречей, хочу предложить лидерам рынка в разумные сроки присоединиться к этому меморандуму, навести у себя порядок, иначе мы перейдем к более жестким подходам через регулирование", - добавила Набиуллина.

https://1prime.ru/20250227/banki-855298007.html

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финансы, банки