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ЦБ может ужесточить регулирование автокредитования - 27.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ может ужесточить регулирование автокредитования
ЦБ может ужесточить регулирование автокредитования - 27.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ может ужесточить регулирование автокредитования
Банк России может ужесточить регулирование в сфере автокредитования, если банки продолжат навязывать услуги, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T11:50+0300
2025-02-27T11:50+0300
банк россии
финансы
банки
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АНОСИНО (Московская область), 27 фев - ПРАЙМ. Банк России может ужесточить регулирование в сфере автокредитования, если банки продолжат навязывать услуги, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ. "На нашей прошлой встрече я говорила и о навязывании в автокредитовании. После этого многие банки согласились, что надо менять здесь подходы. Девять банков подписали специальный меморандум, но картина в автосалонах от этого принципиально не поменялась. К сожалению, продолжается навязывание кредитором дорогих, но бесполезных для людей услуг, которые считаются оказанными в момент продажи, то есть их вернуть нельзя", - сказала она. "И пользуясь нашей встречей, хочу предложить лидерам рынка в разумные сроки присоединиться к этому меморандуму, навести у себя порядок, иначе мы перейдем к более жестким подходам через регулирование", - добавила Набиуллина.
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финансы, банки
Банк России, Финансы, Банки
11:50 27.02.2025
 
ЦБ может ужесточить регулирование автокредитования

ЦБ может ужесточить регулирование автокредитования из-за навязывания услуг банками

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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АНОСИНО (Московская область), 27 фев - ПРАЙМ. Банк России может ужесточить регулирование в сфере автокредитования, если банки продолжат навязывать услуги, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ.
"На нашей прошлой встрече я говорила и о навязывании в автокредитовании. После этого многие банки согласились, что надо менять здесь подходы. Девять банков подписали специальный меморандум, но картина в автосалонах от этого принципиально не поменялась. К сожалению, продолжается навязывание кредитором дорогих, но бесполезных для людей услуг, которые считаются оказанными в момент продажи, то есть их вернуть нельзя", - сказала она.
"И пользуясь нашей встречей, хочу предложить лидерам рынка в разумные сроки присоединиться к этому меморандуму, навести у себя порядок, иначе мы перейдем к более жестким подходам через регулирование", - добавила Набиуллина.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
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