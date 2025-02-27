https://1prime.ru/20250227/tsb-855303734.html
ЦБ может ужесточить регулирование автокредитования
ЦБ может ужесточить регулирование автокредитования - 27.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ может ужесточить регулирование автокредитования
Банк России может ужесточить регулирование в сфере автокредитования, если банки продолжат навязывать услуги, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T11:50+0300
2025-02-27T11:50+0300
2025-02-27T11:50+0300
банк россии
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_1478118fffc5105c95a0db30d0b3d89b.jpg
АНОСИНО (Московская область), 27 фев - ПРАЙМ. Банк России может ужесточить регулирование в сфере автокредитования, если банки продолжат навязывать услуги, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ. "На нашей прошлой встрече я говорила и о навязывании в автокредитовании. После этого многие банки согласились, что надо менять здесь подходы. Девять банков подписали специальный меморандум, но картина в автосалонах от этого принципиально не поменялась. К сожалению, продолжается навязывание кредитором дорогих, но бесполезных для людей услуг, которые считаются оказанными в момент продажи, то есть их вернуть нельзя", - сказала она. "И пользуясь нашей встречей, хочу предложить лидерам рынка в разумные сроки присоединиться к этому меморандуму, навести у себя порядок, иначе мы перейдем к более жестким подходам через регулирование", - добавила Набиуллина.
https://1prime.ru/20250227/banki-855298007.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_25df7452e18324b00eb3dcb81919cf2c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки
Банк России, Финансы, Банки
ЦБ может ужесточить регулирование автокредитования
ЦБ может ужесточить регулирование автокредитования из-за навязывания услуг банками
АНОСИНО (Московская область), 27 фев - ПРАЙМ. Банк России может ужесточить регулирование в сфере автокредитования, если банки продолжат навязывать услуги, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ.
"На нашей прошлой встрече я говорила и о навязывании в автокредитовании. После этого многие банки согласились, что надо менять здесь подходы. Девять банков подписали специальный меморандум, но картина в автосалонах от этого принципиально не поменялась. К сожалению, продолжается навязывание кредитором дорогих, но бесполезных для людей услуг, которые считаются оказанными в момент продажи, то есть их вернуть нельзя", - сказала она.
"И пользуясь нашей встречей, хочу предложить лидерам рынка в разумные сроки присоединиться к этому меморандуму, навести у себя порядок, иначе мы перейдем к более жестким подходам через регулирование", - добавила Набиуллина.
ЦБ ненадолго отложит внедрение цифрового рубля