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ЦБ рекомендовал продлевать кредитные каникулы заемщиками из приграничья - 27.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250227/tsb-855315577.html
ЦБ рекомендовал продлевать кредитные каникулы заемщиками из приграничья
ЦБ рекомендовал продлевать кредитные каникулы заемщиками из приграничья - 27.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ рекомендовал продлевать кредитные каникулы заемщиками из приграничья
ЦБ РФ рекомендовал банкам идти навстречу заемщикам из Белгородской, Брянской и Курской областей, по их желанию продлевать кредитные каникулы, сообщила... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T13:11+0300
2025-02-27T13:20+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендовал банкам идти навстречу заемщикам из Белгородской, Брянской и Курской областей, по их желанию продлевать кредитные каникулы, сообщила пресс-служба Банка России."Регулятор рекомендует кредиторам инициативно взаимодействовать с заемщиками из Белгородской, Брянской и Курской областей (которым раньше были предоставлены кредитные каникулы или реструктуризация), чтобы выяснить их потребность в дальнейшей поддержке. Если такая потребность есть, следует ее удовлетворить и по желанию заемщика продлить каникулы не менее чем на 6 месяцев", - говорится в сообщении регулятора.При этом кредиторам, как отмечается, надо учитывать ранее предоставленные заемщиками документы и не запрашивать их повторно. Вопрос о начислении процентов во время приостановки платежей, установленной законом, является предметом договорных отношений между банком и заемщиком, напоминает регулятор.ЦБ в своем информационном письме, адресованном кредитным организациям, МФО, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и ломбардам, отмечает позитивную практику, когда некоторые кредиторы не начисляют проценты в период реструктуризации по собственным программам. Такая практика, по мнению ЦБ, заслуживает поддержки с учетом высокой социальной значимости этих мер.
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финансы
Банк России, Финансы
13:11 27.02.2025 (обновлено: 13:20 27.02.2025)
 
ЦБ рекомендовал продлевать кредитные каникулы заемщиками из приграничья

ЦБ рекомендовал продлевать кредитные каникулы заемщиками из приграничных областей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендовал банкам идти навстречу заемщикам из Белгородской, Брянской и Курской областей, по их желанию продлевать кредитные каникулы, сообщила пресс-служба Банка России.
"Регулятор рекомендует кредиторам инициативно взаимодействовать с заемщиками из Белгородской, Брянской и Курской областей (которым раньше были предоставлены кредитные каникулы или реструктуризация), чтобы выяснить их потребность в дальнейшей поддержке. Если такая потребность есть, следует ее удовлетворить и по желанию заемщика продлить каникулы не менее чем на 6 месяцев", - говорится в сообщении регулятора.
При этом кредиторам, как отмечается, надо учитывать ранее предоставленные заемщиками документы и не запрашивать их повторно. Вопрос о начислении процентов во время приостановки платежей, установленной законом, является предметом договорных отношений между банком и заемщиком, напоминает регулятор.
ЦБ в своем информационном письме, адресованном кредитным организациям, МФО, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и ломбардам, отмечает позитивную практику, когда некоторые кредиторы не начисляют проценты в период реструктуризации по собственным программам. Такая практика, по мнению ЦБ, заслуживает поддержки с учетом высокой социальной значимости этих мер.
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