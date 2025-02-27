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ЦБ перечислил направления, на которых стоит сосредоточиться банкам в России
ЦБ перечислил направления, на которых стоит сосредоточиться банкам в России - 27.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ перечислил направления, на которых стоит сосредоточиться банкам в России
Глава Банка России Эльвира Набиуллина перечислила три направления, на которых стоит сосредоточиться российским банкам - это укрепление капитальной базы,... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T17:59+0300
2025-02-27T17:59+0300
2025-02-27T17:59+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина перечислила три направления, на которых стоит сосредоточиться российским банкам - это укрепление капитальной базы, повышение качества выдаваемых кредитов и тщательный мониторинг финансового положения заемщиков. "На наш взгляд, банки должны сосредоточиться на трех направлениях. Укрепление капитальной базы, упреждение кредитных рисков - повышение качества выдаваемых кредитов, снижение избыточной кредитной концентрации и работа с возникающей проблемной задолженностью (тщательный мониторинг финансового положения заемщиков)", - сказала она на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ. По словам Набиуллиной, в 2024 году дисбалансы в банковском секторе были в первую очередь связаны с продолжением кредитного перегрева. Глава ЦБ РФ отметила, что в розничном кредитовании он прекратился в середине года под влиянием роста ставок, сокращения периметра льготной ипотеки и ужесточения мер для снижения закредитованности граждан. При этом в корпоративном кредитовании замедление началось только в ноябре 2024 года, когда банки "умерили аппетиты", отметила глава ЦБ РФ.
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финансы
ЦБ перечислил направления, на которых стоит сосредоточиться банкам в России
ЦБ перечислил три направления, на которых стоит сосредоточиться банкам в России
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина перечислила три направления, на которых стоит сосредоточиться российским банкам - это укрепление капитальной базы, повышение качества выдаваемых кредитов и тщательный мониторинг финансового положения заемщиков.
"На наш взгляд, банки должны сосредоточиться на трех направлениях. Укрепление капитальной базы, упреждение кредитных рисков - повышение качества выдаваемых кредитов, снижение избыточной кредитной концентрации и работа с возникающей проблемной задолженностью (тщательный мониторинг финансового положения заемщиков)", - сказала она на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ.
По словам Набиуллиной, в 2024 году дисбалансы в банковском секторе были в первую очередь связаны с продолжением кредитного перегрева. Глава ЦБ РФ отметила, что в розничном кредитовании он прекратился в середине года под влиянием роста ставок, сокращения периметра льготной ипотеки и ужесточения мер для снижения закредитованности граждан.
При этом в корпоративном кредитовании замедление началось только в ноябре 2024 года, когда банки "умерили аппетиты", отметила глава ЦБ РФ.
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