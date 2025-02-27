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Турция открыта к идее отправки военных на Украину, пишут СМИ - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Турция открыта к идее отправки военных на Украину, пишут СМИ
Турция открыта к идее отправки военных на Украину, пишут СМИ - 27.02.2025, ПРАЙМ
Турция открыта к идее отправки военных на Украину, пишут СМИ
Турция открыта к идее отправки своих военных на Украину в рамках так называемой "миротворческой миссии" после завершения конфликта, передает агентство Блумберг... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T17:18+0300
2025-02-27T17:18+0300
политика
украина
турция
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Турция открыта к идее отправки своих военных на Украину в рамках так называемой "миротворческой миссии" после завершения конфликта, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Согласно утверждению Блумберг, которое агентство делает со ссылкой на свои источники, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал это на встречах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с Владимиром Зеленским. "Турция, у которой вторая по размеру армия в НАТО после США, открыта к предоставлению войск для миротворческих сил на Украине", - говорится в сообщении агентства. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон. Он также заявлял, что Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. До этого газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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украина, турция
Политика, УКРАИНА, ТУРЦИЯ
17:18 27.02.2025
 
Турция открыта к идее отправки военных на Украину, пишут СМИ

Bloomberg: Турция готова отправить военных на Украину после окончания конфликта

© Unsplash/Tolga deniz AranСтамбул, Турция
Стамбул, Турция
© Unsplash/Tolga deniz Aran
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Турция открыта к идее отправки своих военных на Украину в рамках так называемой "миротворческой миссии" после завершения конфликта, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Согласно утверждению Блумберг, которое агентство делает со ссылкой на свои источники, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал это на встречах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с Владимиром Зеленским.
"Турция, у которой вторая по размеру армия в НАТО после США, открыта к предоставлению войск для миротворческих сил на Украине", - говорится в сообщении агентства.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон. Он также заявлял, что Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
До этого газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите ШОС - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Президент Турции выразил готовность помочь в достижении мира на Украине
24 февраля, 13:56
 
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