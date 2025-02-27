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Фермеры ЕС призвали ЕК отложить повышение пошлин на удобрения из России - 27.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Фермеры ЕС призвали ЕК отложить повышение пошлин на удобрения из России
Фермеры ЕС призвали ЕК отложить повышение пошлин на удобрения из России - 27.02.2025, ПРАЙМ
Фермеры ЕС призвали ЕК отложить повышение пошлин на удобрения из России
Сельхозпроизводители Европейского союза призвали Европейскую комиссию отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T16:39+0300
2025-02-27T16:41+0300
экономика
ес
россия
удобрения
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Сельхозпроизводители Европейского союза призвали Европейскую комиссию отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, а также предупредили, что такие меры самым негативным образом отразятся на сельскохозяйственной отрасли уже летом этого года, говорится в заявлении крупнейшего объединения профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca в распоряжении РИА Новости.Ранее Еврокомиссия предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от зависимости от РФ в этой сфере."Удобрения необходимы для выращивания сельскохозяйственных культур и пастбищ и представляют собой основной фактор затрат для европейских фермеров. Этот вопрос имеет жизненно важное значение для продовольственной безопасности и суверенитета… ЕС не может позволить себе играть в смертельные игры со своим сельским хозяйством. Мы призываем все институты ЕС рассмотреть этот вопрос в приоритетном порядке, поскольку нынешнее предложение Еврокомиссии может иметь пагубные последствия уже летом 2025 года", - говорится в документе.Профсоюз фермеров также призвал ЕК отложить на год повышение пошлин на удобрения. "Фермеры призывают отложить на один год вступление в силу предлагаемого изменения тарифов на удобрения, произведенные в России и Беларуси, чтобы обеспечить адаптацию рынка", - указывается в заявлении.
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ес, россия, удобрения
Экономика, ЕС, РОССИЯ, удобрения
16:39 27.02.2025 (обновлено: 16:41 27.02.2025)
 
Фермеры ЕС призвали ЕК отложить повышение пошлин на удобрения из России

Фермеры ЕС призвали ЕК отложить на год повышение пошлин на удобрения из России

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Сельхозпроизводители Европейского союза призвали Европейскую комиссию отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, а также предупредили, что такие меры самым негативным образом отразятся на сельскохозяйственной отрасли уже летом этого года, говорится в заявлении крупнейшего объединения профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca в распоряжении РИА Новости.
Ранее Еврокомиссия предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от зависимости от РФ в этой сфере.
"Удобрения необходимы для выращивания сельскохозяйственных культур и пастбищ и представляют собой основной фактор затрат для европейских фермеров. Этот вопрос имеет жизненно важное значение для продовольственной безопасности и суверенитета… ЕС не может позволить себе играть в смертельные игры со своим сельским хозяйством. Мы призываем все институты ЕС рассмотреть этот вопрос в приоритетном порядке, поскольку нынешнее предложение Еврокомиссии может иметь пагубные последствия уже летом 2025 года", - говорится в документе.
Профсоюз фермеров также призвал ЕК отложить на год повышение пошлин на удобрения. "Фермеры призывают отложить на один год вступление в силу предлагаемого изменения тарифов на удобрения, произведенные в России и Беларуси, чтобы обеспечить адаптацию рынка", - указывается в заявлении.
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