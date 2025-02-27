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Россия поставила Турции угля на максимальную с октября 2023 года сумму - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Россия поставила Турции угля на максимальную с октября 2023 года сумму
Россия поставила Турции угля на максимальную с октября 2023 года сумму - 27.02.2025, ПРАЙМ
Россия поставила Турции угля на максимальную с октября 2023 года сумму
Россия в январе нарастила экспорт угля в Турцию до максимальных с октября 2023 года 317,7 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных турецкой... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T12:27+0300
2025-02-27T12:27+0300
экономика
россия
турция
уголь
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россия в январе нарастила экспорт угля в Турцию до максимальных с октября 2023 года 317,7 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы. Так, в начале текущего года турецкие компании закупили у России угля в 1,6 раза больше, чем годом ранее - на 317,7 миллиона долларов. Это стало максимальным объемом с октября 2023 года, когда угля было импортировано на 321,8 миллиона долларов. Помимо российского угля, Турция также делала покупки у Австралии (71,2 миллиона долларов), Южной Африки (5 миллионов) и Колумбии (19,6 миллиона). Ранее в феврале Росстат сообщил, что добыча угля в РФ в январе 2025 года выросла на 6,2% по сравнению с январем прошлого года и составила 37,5 миллиона тонн.
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россия, турция, уголь
Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, уголь
12:27 27.02.2025
 
Россия поставила Турции угля на максимальную с октября 2023 года сумму

Россия поставила Турции угля на рекордные 317,7 миллиона долларов

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДобыча угля в Красноярском крае
Добыча угля в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россия в январе нарастила экспорт угля в Турцию до максимальных с октября 2023 года 317,7 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы.
Так, в начале текущего года турецкие компании закупили у России угля в 1,6 раза больше, чем годом ранее - на 317,7 миллиона долларов. Это стало максимальным объемом с октября 2023 года, когда угля было импортировано на 321,8 миллиона долларов.
Помимо российского угля, Турция также делала покупки у Австралии (71,2 миллиона долларов), Южной Африки (5 миллионов) и Колумбии (19,6 миллиона).
Ранее в феврале Росстат сообщил, что добыча угля в РФ в январе 2025 года выросла на 6,2% по сравнению с январем прошлого года и составила 37,5 миллиона тонн.
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