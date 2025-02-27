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"Забудьте державу". В Раде рассказали о последствиях сделки Украины и США

"Забудьте державу". В Раде рассказали о последствиях сделки Украины и США - 27.02.2025, ПРАЙМ

"Забудьте державу". В Раде рассказали о последствиях сделки Украины и США

После подписания соглашения с США по украинским недрам Украина превратится в колонию, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T16:56+0300

2025-02-27T16:56+0300

2025-02-27T16:56+0300

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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. После подписания соглашения с США по украинским недрам Украина превратится в колонию, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы. "Зеленский сдает страну. Не продает, а именно - сдает… Хочу подчеркнуть - все претензии по сделке, в которой Украина отдает навечно права распоряжаться своими недрами США - к Зеленскому. К Трампу претензий нет. Он действует в интересах США", - написал находящийся в СИЗО Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, соглашение – это грабеж, на который Зеленский идет, чтобы получить гарантии безопасности для себя. "Называть Украину "независимым государством" после поездки Зеленского в США уже не нужно будет. Провинция, колония, заморская территория. Забудьте слово держава. Зеленский его уничтожил, как памятники и культуру, как язык и церковь. Ликвидатор государственности", - отметил Дубинский. По его мнению, Зеленский врет, говоря, что не будет подписывать ничего, что идет в разрез в национальным интересами. Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов. Ранее Зеленский заявил, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не требующим ратификации, за ним последует подписание соглашения о создании инвестиционного фонда. По данным журнала Ecinomist, в новом соглашении нечетко прописаны условия распоряжения ресурсами Украины, они должны быть конкретизированы в последующем соглашении.

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