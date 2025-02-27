https://1prime.ru/20250227/ukraina-855333892.html

Названа область Украины - лидер по росту числа миллионеров-госслужащих

Названа область Украины - лидер по росту числа миллионеров-госслужащих - 27.02.2025, ПРАЙМ

Названа область Украины - лидер по росту числа миллионеров-госслужащих

На Украине стартовала ежегодная кампания декларирования доходов за прошлый год, Закарпатская область отмечается значительным увеличением числа госслужащих с... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T23:18+0300

2025-02-27T23:18+0300

2025-02-27T23:18+0300

экономика

украина

закарпатье

миллионеры

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. На Украине стартовала ежегодная кампания декларирования доходов за прошлый год, Закарпатская область отмечается значительным увеличением числа госслужащих с декларациями на сумму более 1 миллиона гривен (более 24 тысячи долларов), сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета". Как отмечает издание, ежегодная кампания по декларированию доходов госслужащих за 2024 год стартовала с начала этого года и завершится 31 марта. "На Закарпатье (Закарпатская область - ред.) на протяжении 2024 года почти 150 граждан указали в декларации доход более 1 миллиона гривен. В то же время в 2023 году миллионеров было 94", - сообщает издание со ссылкой на данные регионального отделения налоговой службы. Согласно статистике, 148 жителей региона задекларировали доход более 1 миллиона гривен каждый. Наибольшее количество миллионеров региона проживают в Ужгороде (59) и Мукачево (32). Наибольшая сумма задекларирована жителем города Мукачево - доход в 54 миллиона гривен (1,2 миллиона долларов), полученный в виде дивидендов.

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украина

закарпатье

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украина, закарпатье, миллионеры