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"Скоро или никогда". Трамп дал прогноз по украинскому урегулированию

"Скоро или никогда". Трамп дал прогноз по украинскому урегулированию - 27.02.2025, ПРАЙМ

"Скоро или никогда". Трамп дал прогноз по украинскому урегулированию

Урегулирование украинского кризиса произойдет "относительно скоро или никогда", заявил президент США Дональд Трамп. | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T23:48+0300

2025-02-27T23:48+0300

2025-02-27T23:48+0300

политика

дональд трамп

урегулирование

украина

прогноз

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ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Урегулирование украинского кризиса произойдет "относительно скоро или никогда", заявил президент США Дональд Трамп."Думаю, мы достигли большого прогресса, и это продвигается довольно быстро. Это либо случится относительно быстро, либо не случится вообще", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.При этом американский лидер заявил, что США сейчас необходимо восстанавливать собственные армейские склады, комментируя военную помощь Украине."Мы заплатили куда больше, чем любая другая страна. При большей части нашей поддержки было заплачено лучшее оружие в мире. Это включает в себя огромное количество военной техники, боеприпасов и других вещей. Теперь мы должны начать восстанавливать наши собственные склады", - сказал Трамп.Ранее американский президент заявлял, что США в настоящее время не поставляют оружия Украине, а будущая военная поддержка должна быть ответственностью Европы.Также Трамп заявил, что в пятницу подпишет с Владимиром Зеленским соглашение, в рамках которого США станут основным партнером в разработке редкоземельных металлов, нефти и газа Украины."Он будет здесь завтра в первой половине дня, и мы подпишем историческое соглашение, которое сделает США основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа. Мы достигли хорошего понимания, это будет хорошо для Украины, мы будем на месте, будем копать. Копать мы должны", - сказал президент США.

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дональд трамп, урегулирование, украина, прогноз