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ЦБ 26 февраля продал на внутреннем рынке юани на 5,4 миллиарда рублей
ЦБ 26 февраля продал на внутреннем рынке юани на 5,4 миллиарда рублей - 27.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ 26 февраля продал на внутреннем рынке юани на 5,4 миллиарда рублей
Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 26 февраля составил 5,4 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T11:05+0300
2025-02-27T11:05+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 26 февраля составил 5,4 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день. Минфин РФ анонсировал, что с 7 февраля по 6 марта направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 66,5 миллиарда рублей, по 3,3 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
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рынки, финансы, минфин, фнб, банки, банк россия
Экономика, Рынки, Финансы, Минфин, ФНБ, Банки, банк Россия
ЦБ 26 февраля продал на внутреннем рынке юани на 5,4 миллиарда рублей
Объем операций ЦБ по продаже юаней на внутреннем рынке составил 5,4 миллиарда рублей
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 26 февраля составил 5,4 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день.
Минфин РФ анонсировал, что с 7 февраля по 6 марта направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 66,5 миллиарда рублей, по 3,3 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
ЦБ 25 февраля продал на внутреннем рынке юани на 5,5 миллиарда рублей