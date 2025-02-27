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Поставки вертолетов "Ансат" с двигателем ВК-650 ожидаются в следующем году

Поставки вертолетов "Ансат" с двигателем ВК-650 ожидаются в следующем году - 27.02.2025, ПРАЙМ

Поставки вертолетов "Ансат" с двигателем ВК-650 ожидаются в следующем году

Поставки вертолетов "Ансат" с российским двигателем ВК-650 планируется начать в 2026 году, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. | 27.02.2025, ПРАЙМ

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2025-02-27T11:52+0300

2025-02-27T11:52+0300

бизнес

промышленность

антон алиханов

рф

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Поставки вертолетов "Ансат" с российским двигателем ВК-650 планируется начать в 2026 году, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "В этом году для нас самое главное завершить все-таки сертификацию, поставки начнутся уже со следующего года", - отметил он в интервью "России 24" на вопрос о начале поставок вертолетов "Ансат" с двигателем ВК-650. Алиханов отметил, что машины будут востребованы как в бизнес-авиации, так и для медицинских служб и эвакуации людей. Ранее министр сообщал, что сертификация вертолета с изменениями под российский двигатель ВК-650 ожидается в третьем квартале текущего года, двигатель ожидают два вертолета - "Ансат" и Ка-226Т.

https://1prime.ru/20250227/an-2-855301684.html

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бизнес, промышленность, антон алиханов, рф