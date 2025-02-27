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Россиянам объяснили принцип расчета налога по вкладам в 2025 году

Россиянам объяснили принцип расчета налога по вкладам в 2025 году - 27.02.2025, ПРАЙМ

Россиянам объяснили принцип расчета налога по вкладам в 2025 году

размер налога зависит от суммы полученных по вкладам доходов и ключевой ставки, рассказал в беседе с изданием "Газета.Ru" кандидат экономических наук, доцент... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T09:44+0300

2025-02-27T09:44+0300

2025-02-27T09:44+0300

экономика

россия

банковский вклад

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. В 2025 году размер налога зависит от суммы полученных по вкладам доходов и ключевой ставки, рассказал в беседе с изданием "Газета.Ru" кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.Собеседник издания заметил, что максимальное значение ключевой ставки в 2024 году составило 21%. Следовательно, доходы, полученные по вкладам в сумме до 210 тысяч рублей, не облагаются налогом.По словам эксперта, если доход по вкладам превышает 210 000 рублей, граждане будут обязаны заплатить налог с превышающей суммы. Налоговая сумма будет отображаться в личном кабинете налогоплательщика, а погасить ее нужно будет до 1 декабря 2025 года."Если доходы по вкладам, например, составили 300 тыс. рублей, то тогда нужно будет уплатить налог с суммы, превышающей 210 тыс. рублей, то есть с 90 тыс. рублей. Налог составит 11,7 тыс. рублей", — заметил Балынин.

https://1prime.ru/20250227/vklady-855294559.html

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россия, банковский вклад