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Россияне начали чаще перекладывать деньги с коротких вкладов на длинные

Россияне начали чаще перекладывать деньги с коротких вкладов на длинные - 27.02.2025, ПРАЙМ

Россияне начали чаще перекладывать деньги с коротких вкладов на длинные

В январе-феврале россияне проявили больший интерес к вкладам на длительные сроки, свидетельствуют данные платформы "Финуслуги", с которыми ознакомилось издание... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T09:34+0300

2025-02-27T09:34+0300

2025-02-27T09:34+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. В январе-феврале россияне проявили больший интерес к вкладам на длительные сроки, свидетельствуют данные платформы "Финуслуги", с которыми ознакомилось издание РБК.Согласно данным сервиса, с начала года доля депозитов сроком на год выросла с 10,8 до 13,7%. В то же время, доля вкладов на шесть месяцев снизилась на 1,5 п.п., а доля вкладов на три месяца и один месяц сократились на 1,3 п.п. и 1,4 п.п. соответственно. Наблюдается перераспределение средств с коротких вкладов на длинные.Доля шестимесячных и трехмесячных депозитов уменьшилась на 2,5 п.п. и 2,2 п.п. соответственно. В свою очередь, доля вкладов на один год возросла с 15% до 18%. Такое поведение россиян связано с желанием зафиксировать более выгодную ставку на долгосрочный период.Коррекция доходности на рынке сберегательных продуктов вызвана сохранением Банком России ключевой ставки на рекордном уровне в 21% годовых. Средняя максимальная ставка по вкладам снизилась до 21,1%.

https://1prime.ru/20250226/vklady-855281312.html

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