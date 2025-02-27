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Россияне начали чаще перекладывать деньги с коротких вкладов на длинные
Россияне начали чаще перекладывать деньги с коротких вкладов на длинные - 27.02.2025, ПРАЙМ
Россияне начали чаще перекладывать деньги с коротких вкладов на длинные
В январе-феврале россияне проявили больший интерес к вкладам на длительные сроки, свидетельствуют данные платформы "Финуслуги", с которыми ознакомилось издание... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T09:34+0300
2025-02-27T09:34+0300
2025-02-27T09:34+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. В январе-феврале россияне проявили больший интерес к вкладам на длительные сроки, свидетельствуют данные платформы "Финуслуги", с которыми ознакомилось издание РБК.Согласно данным сервиса, с начала года доля депозитов сроком на год выросла с 10,8 до 13,7%. В то же время, доля вкладов на шесть месяцев снизилась на 1,5 п.п., а доля вкладов на три месяца и один месяц сократились на 1,3 п.п. и 1,4 п.п. соответственно. Наблюдается перераспределение средств с коротких вкладов на длинные.Доля шестимесячных и трехмесячных депозитов уменьшилась на 2,5 п.п. и 2,2 п.п. соответственно. В свою очередь, доля вкладов на один год возросла с 15% до 18%. Такое поведение россиян связано с желанием зафиксировать более выгодную ставку на долгосрочный период.Коррекция доходности на рынке сберегательных продуктов вызвана сохранением Банком России ключевой ставки на рекордном уровне в 21% годовых. Средняя максимальная ставка по вкладам снизилась до 21,1%.
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россия
Россияне начали чаще перекладывать деньги с коротких вкладов на длинные
"Финуслуги": доля депозитов сроком на год выросла с 10,8 до 13,7%
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ.
В январе-феврале россияне проявили больший интерес к вкладам на длительные сроки, свидетельствуют данные платформы "Финуслуги", с которыми ознакомилось
издание РБК.
Согласно данным сервиса, с начала года доля депозитов сроком на год выросла с 10,8 до 13,7%. В то же время, доля вкладов на шесть месяцев снизилась на 1,5 п.п., а доля вкладов на три месяца и один месяц сократились на 1,3 п.п. и 1,4 п.п. соответственно. Наблюдается перераспределение средств с коротких вкладов на длинные.
Доля шестимесячных и трехмесячных депозитов уменьшилась на 2,5 п.п. и 2,2 п.п. соответственно. В свою очередь, доля вкладов на один год возросла с 15% до 18%. Такое поведение россиян связано с желанием зафиксировать более выгодную ставку на долгосрочный период.
Коррекция доходности на рынке сберегательных продуктов вызвана сохранением Банком России ключевой ставки на рекордном уровне в 21% годовых. Средняя максимальная ставка по вкладам снизилась до 21,1%.
"Финуслуги" рассказали, какие вклады больше всего нравятся россиянам