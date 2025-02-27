https://1prime.ru/20250227/vklady-855306250.html

Глава ЦБ ответила на вопрос о недостоверном информировании о вкладах

Глава ЦБ ответила на вопрос о недостоверном информировании о вкладах - 27.02.2025, ПРАЙМ

Глава ЦБ ответила на вопрос о недостоверном информировании о вкладах

ЦБ РФ в последнее время видит расширение практики недобросовестного информирования граждан о вкладах, продолжит с этим бороться, заявила глава регулятора... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T12:04+0300

2025-02-27T12:04+0300

2025-02-27T12:21+0300

банк россии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ в последнее время видит расширение практики недобросовестного информирования граждан о вкладах, продолжит с этим бороться, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече банкиров с Банком России, организованной Ассоциацией банков России."В последнее время мы видим расширение практики недобросовестного информирования людей об условиях вкладов. У нас ужесточилась конкуренция за вкладчиков, и мы видим, как акцентируют внимание банки на максимальных ставках. Хотя максимальные ставки могут действовать короткий период. Мы направили в адрес банков, которые были в этом замечены, адресные рекомендации и как нужно информировать потребителя о параметрах вкладов. Ряд участников скорректировали свои бизнес-процессы, с остальными мы продолжим работу", - сказала Набиуллина.Глава регулятора, говоря о нерешенных вопросах, над которыми ЦБ надо работать, назвала также навязывание платных услуг при консультировании и попросила кредитные организации провести соответствующую работу с персоналом. "Здесь у меня просьба к банкам, чтобы вы провели работу с персоналом розничной сети для исключения там недобросовестных практик", - подчеркнула она.

https://1prime.ru/20250227/vklad-855294859.html

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эльвира набиуллина