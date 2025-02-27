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Глава ЦБ ответила на вопрос о недостоверном информировании о вкладах - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Глава ЦБ ответила на вопрос о недостоверном информировании о вкладах
Глава ЦБ ответила на вопрос о недостоверном информировании о вкладах - 27.02.2025, ПРАЙМ
Глава ЦБ ответила на вопрос о недостоверном информировании о вкладах
ЦБ РФ в последнее время видит расширение практики недобросовестного информирования граждан о вкладах, продолжит с этим бороться, заявила глава регулятора... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T12:04+0300
2025-02-27T12:21+0300
банк россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ в последнее время видит расширение практики недобросовестного информирования граждан о вкладах, продолжит с этим бороться, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече банкиров с Банком России, организованной Ассоциацией банков России."В последнее время мы видим расширение практики недобросовестного информирования людей об условиях вкладов. У нас ужесточилась конкуренция за вкладчиков, и мы видим, как акцентируют внимание банки на максимальных ставках. Хотя максимальные ставки могут действовать короткий период. Мы направили в адрес банков, которые были в этом замечены, адресные рекомендации и как нужно информировать потребителя о параметрах вкладов. Ряд участников скорректировали свои бизнес-процессы, с остальными мы продолжим работу", - сказала Набиуллина.Глава регулятора, говоря о нерешенных вопросах, над которыми ЦБ надо работать, назвала также навязывание платных услуг при консультировании и попросила кредитные организации провести соответствующую работу с персоналом. "Здесь у меня просьба к банкам, чтобы вы провели работу с персоналом розничной сети для исключения там недобросовестных практик", - подчеркнула она.
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эльвира набиуллина
Банк России, Эльвира Набиуллина
12:04 27.02.2025 (обновлено: 12:21 27.02.2025)
 
Глава ЦБ ответила на вопрос о недостоверном информировании о вкладах

Набиуллина: ЦБ видит расширение недостоверного информирования граждан о вкладах

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ в последнее время видит расширение практики недобросовестного информирования граждан о вкладах, продолжит с этим бороться, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече банкиров с Банком России, организованной Ассоциацией банков России.
"В последнее время мы видим расширение практики недобросовестного информирования людей об условиях вкладов. У нас ужесточилась конкуренция за вкладчиков, и мы видим, как акцентируют внимание банки на максимальных ставках. Хотя максимальные ставки могут действовать короткий период. Мы направили в адрес банков, которые были в этом замечены, адресные рекомендации и как нужно информировать потребителя о параметрах вкладов. Ряд участников скорректировали свои бизнес-процессы, с остальными мы продолжим работу", - сказала Набиуллина.
Глава регулятора, говоря о нерешенных вопросах, над которыми ЦБ надо работать, назвала также навязывание платных услуг при консультировании и попросила кредитные организации провести соответствующую работу с персоналом. "Здесь у меня просьба к банкам, чтобы вы провели работу с персоналом розничной сети для исключения там недобросовестных практик", - подчеркнула она.
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
Россиянам объяснили принцип расчета налога по вкладам в 2025 году
09:44
 
Банк РоссииЭльвира Набиуллина
 
 
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