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ВТБ снижает ставки по вкладам в рублях

ВТБ снижает ставки по вкладам в рублях - 27.02.2025, ПРАЙМ

ВТБ снижает ставки по вкладам в рублях

ВТБ с 28 февраля снижает ставки по вкладам в рублях, максимальная ставка останется на уровне ключевой - 21% годовых, сообщила РИА Новости пресс-служба банка. | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T20:12+0300

2025-02-27T20:12+0300

2025-02-27T20:15+0300

экономика

втб

ставки по вкладам

снижение

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. ВТБ с 28 февраля снижает ставки по вкладам в рублях, максимальная ставка останется на уровне ключевой - 21% годовых, сообщила РИА Новости пресс-служба банка. "С 28 февраля ВТБ меняет ставки по вкладам в рублях, сохраняя максимальную доходность на уровне ключевой ставки. Банк принял это решение последним из крупнейших игроков – на фоне решения ЦБ РФ свои ставки снизили другие банки", - сообщила кредитная организация. С завтрашнего дня максимальную ставку – 21% годовых – ВТБ предлагает по депозитам на срок 6 и 12 месяцев для новых клиентов, для открывших вклад впервые, в также для клиентов с "новыми" деньгами. Указывается, что клиенты ВТБ могут увеличить базовую ставку за счет надбавок в рамках пакетов услуг "Привилегия" и "Прайм". Дополнительную надбавку могут получить также зарплатные клиенты и пенсионеры. "С 1 марта по накопительному ВТБ-счету максимальная ставка составит 23% годовых на минимальный остаток и 21% годовых на ежедневный остаток", - рассказали также в банке. Ранее ряд банков снизил ставки по вкладам. Так, Газпромбанк с 20 февраля понизил ставки по вкладам в рублях на коротких сроках, Альфа-банк снизил ставки по ряду вкладов после сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21%. Т-Банк снизил 18 февраля ставки по вкладу на 0,3-3,28 процентного пункта, Сбербанк с 22 февраля снизил ставки по линейке вкладов "Лучший процент" - для клиентов без премиальной подписки максимальная ставка снижена на 0,5 процентного пункта, до 22% годовых.

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