Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ снижает ставки по вкладам в рублях - 27.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250227/vklady-855330142.html
ВТБ снижает ставки по вкладам в рублях
ВТБ снижает ставки по вкладам в рублях - 27.02.2025, ПРАЙМ
ВТБ снижает ставки по вкладам в рублях
ВТБ с 28 февраля снижает ставки по вкладам в рублях, максимальная ставка останется на уровне ключевой - 21% годовых, сообщила РИА Новости пресс-служба банка. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T20:12+0300
2025-02-27T20:15+0300
экономика
втб
ставки по вкладам
снижение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049505_39:0:3375:1876_1920x0_80_0_0_bf81cb96617dcc923dad5533ab29340d.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. ВТБ с 28 февраля снижает ставки по вкладам в рублях, максимальная ставка останется на уровне ключевой - 21% годовых, сообщила РИА Новости пресс-служба банка. "С 28 февраля ВТБ меняет ставки по вкладам в рублях, сохраняя максимальную доходность на уровне ключевой ставки. Банк принял это решение последним из крупнейших игроков – на фоне решения ЦБ РФ свои ставки снизили другие банки", - сообщила кредитная организация. С завтрашнего дня максимальную ставку – 21% годовых – ВТБ предлагает по депозитам на срок 6 и 12 месяцев для новых клиентов, для открывших вклад впервые, в также для клиентов с "новыми" деньгами. Указывается, что клиенты ВТБ могут увеличить базовую ставку за счет надбавок в рамках пакетов услуг "Привилегия" и "Прайм". Дополнительную надбавку могут получить также зарплатные клиенты и пенсионеры. "С 1 марта по накопительному ВТБ-счету максимальная ставка составит 23% годовых на минимальный остаток и 21% годовых на ежедневный остаток", - рассказали также в банке. Ранее ряд банков снизил ставки по вкладам. Так, Газпромбанк с 20 февраля понизил ставки по вкладам в рублях на коротких сроках, Альфа-банк снизил ставки по ряду вкладов после сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21%. Т-Банк снизил 18 февраля ставки по вкладу на 0,3-3,28 процентного пункта, Сбербанк с 22 февраля снизил ставки по линейке вкладов "Лучший процент" - для клиентов без премиальной подписки максимальная ставка снижена на 0,5 процентного пункта, до 22% годовых.
https://1prime.ru/20250225/vklady-855225655.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049505_457:0:2958:1876_1920x0_80_0_0_1aff3b79ff393596ce1b7d59f3334756.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
втб, ставки по вкладам, снижение
Экономика, ВТБ, ставки по вкладам, снижение
20:12 27.02.2025 (обновлено: 20:15 27.02.2025)
 
ВТБ снижает ставки по вкладам в рублях

ВТБ с 28 февраля снижает ставки по вкладам в рублях

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. ВТБ с 28 февраля снижает ставки по вкладам в рублях, максимальная ставка останется на уровне ключевой - 21% годовых, сообщила РИА Новости пресс-служба банка.
"С 28 февраля ВТБ меняет ставки по вкладам в рублях, сохраняя максимальную доходность на уровне ключевой ставки. Банк принял это решение последним из крупнейших игроков – на фоне решения ЦБ РФ свои ставки снизили другие банки", - сообщила кредитная организация.
С завтрашнего дня максимальную ставку – 21% годовых – ВТБ предлагает по депозитам на срок 6 и 12 месяцев для новых клиентов, для открывших вклад впервые, в также для клиентов с "новыми" деньгами. Указывается, что клиенты ВТБ могут увеличить базовую ставку за счет надбавок в рамках пакетов услуг "Привилегия" и "Прайм". Дополнительную надбавку могут получить также зарплатные клиенты и пенсионеры.
"С 1 марта по накопительному ВТБ-счету максимальная ставка составит 23% годовых на минимальный остаток и 21% годовых на ежедневный остаток", - рассказали также в банке.
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
СМИ: каждый второй крупный банк в России снизил ставки по вкладам
25 февраля, 09:27
Ранее ряд банков снизил ставки по вкладам. Так, Газпромбанк с 20 февраля понизил ставки по вкладам в рублях на коротких сроках, Альфа-банк снизил ставки по ряду вкладов после сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21%. Т-Банк снизил 18 февраля ставки по вкладу на 0,3-3,28 процентного пункта, Сбербанк с 22 февраля снизил ставки по линейке вкладов "Лучший процент" - для клиентов без премиальной подписки максимальная ставка снижена на 0,5 процентного пункта, до 22% годовых.
 
ЭкономикаВТБставки по вкладамснижение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала