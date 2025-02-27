Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-премьер Великобритании Трасс призвала к восстанию в стране - 27.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250227/vosstanie-855332839.html
Экс-премьер Великобритании Трасс призвала к восстанию в стране
Экс-премьер Великобритании Трасс призвала к восстанию в стране - 27.02.2025, ПРАЙМ
Экс-премьер Великобритании Трасс призвала к восстанию в стране
Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране необходимо устроить "массовое восстание", направленное против политической и... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T21:56+0300
2025-02-27T21:56+0300
политика
лиз трасс
призыв
восстание
https://cdnn.1prime.ru/img/83800/80/838008077_0:225:2841:1823_1920x0_80_0_0_9d3ede4afd91c1bd6af9e8e8f9bd91ef.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране необходимо устроить "массовое восстание", направленное против политической и бюрократической систем. "Я также призывала к "движению чаепития". Но что нам нужно, так это массовое восстание в Британии в связи с тем, что происходит в нашей стране. Потому что проблема не только в политике, но и в бюрократии, в системе. Поэтому я говорю о более широком народном движении", - сказала она в интервью, опубликованном на YouTube-канале американского журналиста Гленна Гринвальда. В качестве примера она привела скандал с пакистанскими бандами насильников. Полиция подверглась критике за то, что не отреагировала должны образом на свидетельства о сексуальной эксплуатации. "Проблема как раз в полиции и в МВД. Они составляют часть бюрократии, крупнейшие проблемы возникают как раз на государственной службе", - добавила Трасс. Кроме того, она указала, что набирающая популярность британская правопопулистская партия Reform UK отличается от движения MAGA (движение президента США Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой"), аналог которого, по ее мнению, необходимо организовать в Великобритании. Трасс заняла должность премьер-министра Великобритании осенью 2022 года после отставки премьера Бориса Джонсона и пробыла на этом посту с 6 сентября по 24 октября, поставив рекорд самого короткого срока премьерства в Британии. Решение было принято на фоне обширной критики поспешно принятого экономического плана, который привел к рекордному падению фунта и кризису на рынке. Позднее глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что после решений Трасс всего несколько часов отделяли Британию от обвала финансового рынка.
https://1prime.ru/20250218/parlament-855038586.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83800/80/838008077_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_f5a10b09da5e843b395d6699f5a2a2be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
лиз трасс, призыв, восстание
Политика, Лиз Трасс, призыв, восстание
21:56 27.02.2025
 
Экс-премьер Великобритании Трасс призвала к восстанию в стране

Экс-премьер Британии Лиз Трасс призвала к "массовому восстанию" в стране

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЭлизабет Трасс
Элизабет Трасс
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране необходимо устроить "массовое восстание", направленное против политической и бюрократической систем.
"Я также призывала к "движению чаепития". Но что нам нужно, так это массовое восстание в Британии в связи с тем, что происходит в нашей стране. Потому что проблема не только в политике, но и в бюрократии, в системе. Поэтому я говорю о более широком народном движении", - сказала она в интервью, опубликованном на YouTube-канале американского журналиста Гленна Гринвальда.
В качестве примера она привела скандал с пакистанскими бандами насильников. Полиция подверглась критике за то, что не отреагировала должны образом на свидетельства о сексуальной эксплуатации.
"Проблема как раз в полиции и в МВД. Они составляют часть бюрократии, крупнейшие проблемы возникают как раз на государственной службе", - добавила Трасс.
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
В Британии призвали созвать парламент для отправки войск на Украину
18 февраля, 16:49
Кроме того, она указала, что набирающая популярность британская правопопулистская партия Reform UK отличается от движения MAGA (движение президента США Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой"), аналог которого, по ее мнению, необходимо организовать в Великобритании.
Трасс заняла должность премьер-министра Великобритании осенью 2022 года после отставки премьера Бориса Джонсона и пробыла на этом посту с 6 сентября по 24 октября, поставив рекорд самого короткого срока премьерства в Британии. Решение было принято на фоне обширной критики поспешно принятого экономического плана, который привел к рекордному падению фунта и кризису на рынке. Позднее глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что после решений Трасс всего несколько часов отделяли Британию от обвала финансового рынка.
 
ПолитикаЛиз Трасспризыввосстание
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала