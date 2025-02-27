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Экс-премьер Великобритании Трасс призвала к восстанию в стране

Экс-премьер Великобритании Трасс призвала к восстанию в стране - 27.02.2025, ПРАЙМ

Экс-премьер Великобритании Трасс призвала к восстанию в стране

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране необходимо устроить "массовое восстание", направленное против политической и... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T21:56+0300

2025-02-27T21:56+0300

2025-02-27T21:56+0300

политика

лиз трасс

призыв

восстание

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране необходимо устроить "массовое восстание", направленное против политической и бюрократической систем. "Я также призывала к "движению чаепития". Но что нам нужно, так это массовое восстание в Британии в связи с тем, что происходит в нашей стране. Потому что проблема не только в политике, но и в бюрократии, в системе. Поэтому я говорю о более широком народном движении", - сказала она в интервью, опубликованном на YouTube-канале американского журналиста Гленна Гринвальда. В качестве примера она привела скандал с пакистанскими бандами насильников. Полиция подверглась критике за то, что не отреагировала должны образом на свидетельства о сексуальной эксплуатации. "Проблема как раз в полиции и в МВД. Они составляют часть бюрократии, крупнейшие проблемы возникают как раз на государственной службе", - добавила Трасс. Кроме того, она указала, что набирающая популярность британская правопопулистская партия Reform UK отличается от движения MAGA (движение президента США Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой"), аналог которого, по ее мнению, необходимо организовать в Великобритании. Трасс заняла должность премьер-министра Великобритании осенью 2022 года после отставки премьера Бориса Джонсона и пробыла на этом посту с 6 сентября по 24 октября, поставив рекорд самого короткого срока премьерства в Британии. Решение было принято на фоне обширной критики поспешно принятого экономического плана, который привел к рекордному падению фунта и кризису на рынке. Позднее глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что после решений Трасс всего несколько часов отделяли Британию от обвала финансового рынка.

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лиз трасс, призыв, восстание