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Выплаты ветеранам ко Дню Победы будут производиться без заявлений
Выплаты ветеранам ко Дню Победы будут производиться без заявлений - 27.02.2025, ПРАЙМ
Выплаты ветеранам ко Дню Победы будут производиться без заявлений
Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы будут производиться без заявлений, смс-сообщений и звонков, рассказала РИА Новости депутат ГД... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T03:40+0300
2025-02-27T03:40+0300
2025-02-27T03:40+0300
общество
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москва
рф
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светлана бессараб
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы будут производиться без заявлений, смс-сообщений и звонков, рассказала РИА Новости депутат ГД Светлана Бессараб.
Согласно указу президента РФ, выплату в размере 80 тысяч рублей в апреле-мае получат в том числе ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией и Японией.
"Никаких заявлений, СМС, телефонных звонков не будет. Выплаты ко Дню Победы производятся в проактивном режиме", - сообщила депутат ГД.
Она добавила, что, если кто-то требует назвать коды, информацию по поступающим смс и прочее - это мошенники, следует немедленно прекратить общение.
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Общество , РОССИЯ, МОСКВА, РФ, ФИНЛЯНДИЯ, Светлана Бессараб
Выплаты ветеранам ко Дню Победы будут производиться без заявлений
Депутат Бессараб: выплаты ветеранам ко Дню Победы будут производиться без заявлений
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы будут производиться без заявлений, смс-сообщений и звонков, рассказала РИА Новости депутат ГД Светлана Бессараб.
Согласно указу президента РФ, выплату в размере 80 тысяч рублей в апреле-мае получат в том числе ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией и Японией.
"Никаких заявлений, СМС, телефонных звонков не будет. Выплаты ко Дню Победы производятся в проактивном режиме", - сообщила депутат ГД.
Она добавила, что, если кто-то требует назвать коды, информацию по поступающим смс и прочее - это мошенники, следует немедленно прекратить общение.