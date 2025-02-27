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Выплаты ветеранам ко Дню Победы будут производиться без заявлений - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Выплаты ветеранам ко Дню Победы будут производиться без заявлений
Выплаты ветеранам ко Дню Победы будут производиться без заявлений - 27.02.2025, ПРАЙМ
Выплаты ветеранам ко Дню Победы будут производиться без заявлений
Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы будут производиться без заявлений, смс-сообщений и звонков, рассказала РИА Новости депутат ГД... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T03:40+0300
2025-02-27T03:40+0300
общество
россия
москва
рф
финляндия
светлана бессараб
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы будут производиться без заявлений, смс-сообщений и звонков, рассказала РИА Новости депутат ГД Светлана Бессараб. Согласно указу президента РФ, выплату в размере 80 тысяч рублей в апреле-мае получат в том числе ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией и Японией. "Никаких заявлений, СМС, телефонных звонков не будет. Выплаты ко Дню Победы производятся в проактивном режиме", - сообщила депутат ГД. Она добавила, что, если кто-то требует назвать коды, информацию по поступающим смс и прочее - это мошенники, следует немедленно прекратить общение.
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общество , россия, москва, рф, финляндия, светлана бессараб
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, РФ, ФИНЛЯНДИЯ, Светлана Бессараб
03:40 27.02.2025
 
Выплаты ветеранам ко Дню Победы будут производиться без заявлений

Депутат Бессараб: выплаты ветеранам ко Дню Победы будут производиться без заявлений

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы будут производиться без заявлений, смс-сообщений и звонков, рассказала РИА Новости депутат ГД Светлана Бессараб.
Согласно указу президента РФ, выплату в размере 80 тысяч рублей в апреле-мае получат в том числе ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией и Японией.
"Никаких заявлений, СМС, телефонных звонков не будет. Выплаты ко Дню Победы производятся в проактивном режиме", - сообщила депутат ГД.
Она добавила, что, если кто-то требует назвать коды, информацию по поступающим смс и прочее - это мошенники, следует немедленно прекратить общение.
 
ОбществоРОССИЯМОСКВАРФФИНЛЯНДИЯСветлана Бессараб
 
 
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