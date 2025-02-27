https://1prime.ru/20250227/zakharova-855323345.html

Захарова рассказала о перспективах нормализации отношений с Германией

Захарова рассказала о перспективах нормализации отношений с Германией - 27.02.2025, ПРАЙМ

Захарова рассказала о перспективах нормализации отношений с Германией

Россия пока не получала сигналов от Германии о нормализации отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги парламентских... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T16:18+0300

2025-02-27T16:18+0300

2025-02-27T16:18+0300

политика

германия

россия

мария захарова

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россия пока не получала сигналов от Германии о нормализации отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги парламентских выборов в Германии. "Будем исходить из их заявлений и, самое главное, из конкретных шагов, которые они будут предпринимать в отношении нашей страны. Мы ни с кем никогда не искали конфликта, обрушение отношений с Германией произошло не по нашей вине. Если там будет другая философия исповедоваться, готовы будем рассмотреть соответствующие конкретные предложения Берлина, если они появятся. На сегодняшний день мы не получали никаких сигналов от германской стороны о ее заинтересованности в восстановлении нормального межгосударственного диалога", - заявила Захарова на своем брифинге. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. При этом на территории бывшей ГДР "Альтернатива для Германии" обошла остальных оппонентов. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть пятипроцентный барьер. Возглавляющий блок ХДС/ХСС Фридрих Мерц, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого ему надо найти партнера по коалиции.

https://1prime.ru/20250218/patrushev-855020682.html

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германия, россия, мария захарова